Премьер Испании постарался разрядить торговый спор КНР и ЕС

Педро Санчес встретился в Пекине с Си Цзиньпином. По данным источника Reuters, переговоры прошли очень конструктивно.

Китай надеется, что Испания будет играть "конструктивную роль" в дальнейшем развитии отношений между КНР и Европейским Союзом. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник, 9 сентября, офисом председателя КНР Си Цзиньпина по итогам встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом в Пекине.

На фоне торгового спора КНР и ЕС политики заявили о готовности ослабить напряженность, передает агентство Reuters. По словам Санчеса, Мадрид стремится к конструктивному подходу с целью установления более тесных, всеобъемлющих и сбалансированных отношений. Испания надеется, что Европа сможет избежать торговой войны с Пекином.

Источник агентства сообщил, что встреча прошла "очень хорошо". Стороны обсуждали развитие искусственного интеллекта, энергетику и высокие технологии.

Дополнительные пошлины ЕС на электроавтомобили из КНР

Евросоюз в начале июля временно ввел дополнительные таможенные пошлины на ввозимые из Китая электромобили. По заявлению Брюсселя, он отреагировал таким образом на государственное субсидирование производимых в КНР электромобилей, которое, как указал регулятор, подрывает честную конкуренцию между китайскими и европейскими производителями.

Окончательное решение будет принято в конце октября, уточнило Reuters.

Жалоба Пекина в ВТО

На этом фоне Пекин подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на решение Еврокомиссии о пошлинах, сообщило 9 августа министерство торговли КНР. По его мнению, действия Брюсселя подрывают "глобальное сотрудничество в борьбе с изменением климата".

Правительство ФРГ и немецкий автопром надеются, что решение удастся найти за столом переговоров.

Санчес был утвержден на посту премьер-министра Испании в ноябре 2023 года.