Китай пожаловался в ВТО на ЕС из-за пошлин на электромобили

Брюссель обвиняет Китай в субсидировании ввозимых в Евросоюз электромобилей. Регулятор ввел временные дополнительные пошлины на импортируемые в ЕС электромобили из Китая.

Китай официально подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на решение Еврокомиссии (ЕК) о введении дополнительных пошлин на ввоз в Евросоюз произведенных в КНР электромобилей, сообщило министерство торговли в Пекине в пятницу. 9 августа. Решение Брюсселя противоречит правилам ВТО и подрывает "глобальное сотрудничество в борьбе с изменением климата", - подчеркивается в заявлении китайского Минторга.

Ведомство призвало Еврокомиссию "незамедлительно скорректировать свои ошибочные практики" и "совместными усилиями сохранить стабильность экономического и торгово-политического сотрудничества между Китаем и Евросоюзом, а также промышленных и логистических цепочек для электромобилей".

Дополнительные таможенные пошлины

Евросоюз в начале июля временно ввел дополнительные таможенные пошлины на ввозимые из Китая электромобили. По заявлению Брюсселя, он отреагировал таким образом на государственное субсидирование производимых в КНР электромобилей, которое, как указал регулятор, подрывает честную конкуренцию между китайскими и европейскими производителями.

Окончательное решение о дополнительных пошлинах должно быть принято в ноябре. До тех пор Евросоюз намерен продолжать переговоры с Китаем. Правительство ФРГ и немецкий автопром надеются, что решение удастся найти за столом переговоров.