  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаКитай

Китай пожаловался в ВТО на ЕС из-за пошлин на электромобили

Сергей Ромашенко
9 августа 2024 г.

Брюссель обвиняет Китай в субсидировании ввозимых в Евросоюз электромобилей. Регулятор ввел временные дополнительные пошлины на импортируемые в ЕС электромобили из Китая.

https://p.dw.com/p/4jIsE
Китайские электромобили
Китайские электромобилиФото: Blanches/HPIC/dpa/picture alliance

Китай официально подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на решение Еврокомиссии (ЕК) о введении дополнительных пошлин на ввоз в Евросоюз произведенных в КНР электромобилей, сообщило министерство торговли в Пекине в пятницу. 9 августа. Решение Брюсселя противоречит правилам ВТО и подрывает "глобальное сотрудничество в борьбе с изменением климата", - подчеркивается в заявлении китайского Минторга.

Ведомство призвало Еврокомиссию "незамедлительно скорректировать свои ошибочные практики" и "совместными усилиями сохранить стабильность экономического и торгово-политического сотрудничества между Китаем и Евросоюзом, а также промышленных и логистических цепочек для электромобилей".

Дополнительные таможенные пошлины

Евросоюз в начале июля временно ввел дополнительные таможенные пошлины на ввозимые из Китая электромобили. По заявлению Брюсселя, он отреагировал таким образом на государственное субсидирование производимых в КНР электромобилей, которое, как указал регулятор, подрывает честную конкуренцию между китайскими и европейскими производителями.

Окончательное решение о дополнительных пошлинах должно быть принято в ноябре. До тех пор Евросоюз намерен продолжать переговоры с Китаем. Правительство ФРГ и немецкий автопром надеются, что решение удастся найти за столом переговоров.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Набросок BMW Vision iNext

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

Автоконцерны ФРГ пока отстают от конкурентов в выпуске электромобилей. DW посмотрела имеющиеся модели - и ознакомилась с планами на будущее Volkswagen, Audi, BMW, Daimler, Volkswagen, Opel и Porsche.
Экономика и бизнес19 сентября 2018 г.13 фото
external

Мюнхенский автосалон: китайские электромобили штурмуют европейский рынок (07.09.2023)

Мюнхенский автосалон: китайские электромобили штурмуют европейский рынок (07.09.2023)

На Мюнхенском автосалоне китайские автопроизводители демонстрируют свои возможности и готовятся к экспансии на европейском рынке. В то же время немецкий автопром пытается противостоять новым вызовам за счет сотрудничества с китайскими концернами.
Автомобили и транспорт7 сентября 2023 г.02:00 мин.
Китайские электромобили и гибридные автомобили в порту города Тайцан ждут отправки по морю на экспорт

Пошлины на китайские электромобили: Евросоюз включил счетчик

Пошлины на китайские электромобили: Евросоюз включил счетчик

У ЕС и Китая - четыре месяца для предотвращения торговой войны. Перемирие еще возможно. Причем главный противник решения Брюсселя о введении пошлин на китайские электромобили - немецкий автопром. Почему?
Экономика и бизнес4 июля 2024 г.