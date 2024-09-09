Китай и РФ проведут до конца сентября совместные маневры

В рамках учений военно-морского флота и авиации в Японском и Охотском морях Россия и Китай направят совместный морской патруль в другие районы Тихого океана, заявили в Пекине.

Китай объявил о проведении совместных с Россией военных учений North-Joint 2024 в текущем месяце. Их целью станет "углубление стратегического сотрудничества" между вооруженными силами двух стран и укрепление способности "совместно бороться с угрозами безопасности", сообщило министерство обороны в Пекине в понедельник, 9 сентября.

По этим данным, в маневрах перед побережьем РФ в Японском и Охотском морях будут участвовать военно-морские силы и военная авиация обеих государств. В их рамках будет направлен совместный морской патруль в "значимые морские районы Тихого океана".

Китай примет участие в российских учениях "Океан-2024"

Кроме того, КНР примет участие в российских стратегических учениях "Океан-2024", отмечается в заявлении. Их точная дата не называется.

На фоне продолжающейся войны РФ против Украины Россия и Китай укрепляют экономическое, дипломатическое и оборонное сотрудничество и заявляют о "безграничном" партнерстве и сплоченности в противовес Западу. В частности, в середине июля текущего года обе страны провели совместные военные учения на воде и в воздухе у побережья китайского портового города Чжаньцзян.

НАТО, а также США и другие страны критикуют китайское руководство за поддержку военной агрессии РФ против Украины. Пекин в ответ призвал Североатлантический альянс "не провоцировать конфронтацию".