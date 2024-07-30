Комментарий: Непростой визит премьера Италии в Пекин

Джорджа Мелани вышла из проекта "Новый шелковый путь", не дав Италии попасть в экономическую зависимость от Китая. Но Пекин будет продолжать пытаться влиять на политику ЕС через Италию, считает Александер Гёрлах.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава КНР Си Цзиньпин Фото: Ding Haitao/Xinhua/picture alliance

Визит Джорджии Мелони в Китай, как и любая другая поездка западных политиков в Пекин, является непростой задачей. Отличие же от других, таких, к примеру, как визиты федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) или президента Франции Эмманюэля Макрона, в том, что Италия и Китай фактически рассматривают его как перезагрузку своих отношений. Дело в том, что, став премьером, Мелони отменила план предыдущего правительства по присоединению Италии к пекинскому проекту "Новый шелковый путь".

Благодаря этой инициативе в 2013 году лидер Китая Си Цзиньпин начал ставить страны мира в финансовую и экономическую зависимость от Китайской Народной Республики. На сегодняшний день таким образом с Китаем связаны 148 стран.

Однако Италия могла бы стать первой страной "Большой семерки", которая потенциально могла бы попасть в экономическую зависимость от Пекина. Облегчение, вызванное выходом Джорджии Мелони из проекта, было явно заметно в европейских столицах. Были опасения, что Италия, как Венгрия или Сербия, может стать вассалом Пекина. Потому что партия "Братья Италии", возглавляемая Мелони, прославляет фашистское наследие эпохи Муссолини, что сближает ее по духу с этнонационализмом Си Цзиньпина, который романтизирует "народ Хань".

Александер Гёрлах Фото: Privat

Правящая элита в Пекине могла надеяться на успех, потому что в Будапеште и Белграде, где, как и в Риме, правят правые популисты, заманивание Китая было вполне действенным. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с рвением торпедирует Европейский Союз везде, где только может: он позволяет китайской полиции патрулировать в Венгрии, что представляет собой огромный риск для безопасности свободной Европы. Орбан также является ближайшим союзником в ЕС хозяина Кремля Владимира Путина.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич может причинить меньше вреда, поскольку его страна еще не является членом ЕС. Однако статус кандидата, который Сербия получила в 2012 году, со временем превратится в полноправное членство.

Пекин ищет "зрелых и стабильных" отношений с Римом

В этих условиях в Брюсселе вполне довольны главой итальянского правительства в том, что касается взаимодействия Мелони с Китаем: она не только вышла из проекта "Нового шелкового пути", но и, как и другие западные союзники, также поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Пекин, похоже, готов открыть новую главу в китайско-итальянских отношениях. В конце концов, буксующая экономика народной республики зависит от Европы - так же, как многие европейские экономики зависят от китайского рынка.

В таком же тоне выдержаны и официальные заявления Китая, сопровождающие визит итальянского премьера. В них, в частности, говорится о намерении развивать отношения с Римом в "более зрелом и стабильном направлении".

Как и другие западные гости до нее, Мелони пытается убедить Пекин прекратить поддерживать войну Путина против Украины. "На международном уровне растет неопределенность, и я думаю, что Китай неизбежно является очень важным партнером по диалогу для решения всех этих проблем", - сказала она Си Цзиньпиню в несколько завуалированной манере.

Мелони должна проявлять осторожность

Однако пять дней, которые Мелони проведет в Китае, будут посвящены не столько международным вопросам, сколько экономической политике. Руководство в Пекине известно тем, что не оставляет попыток добиться целей, важных для китайской коммунистической партии. Это означает, что Китай будет продолжать пытаться влиять на политику Европы через Италию, одного из основателей Европейского Союза. Итальянские переговорщики должны помнить об этом: для Си Цзиньпина экономические интересы всегда в первую очередь политические.

Джорджа Мелони надеется убедить китайское руководство инвестировать, в частности, в итальянский автомобильный сектор. Если она не проявит необходимой осторожности, то в недалеком будущем ее может ждать неприятный сюрприз. Си не скрывает, что хочет заменить европейский автопром китайским. Он не заинтересован в автономном выживании итальянской или немецкой автомобильной промышленности, что должно было стать ясно уже после визита Олафа Шольца в Пекин и визита Си Цзиньпина в Париж в мае.

Александер Гёрлах - старший научный сотрудник Совета по этике в международных отношениях Фонда Карнеги и адъюнкт-профессор Школы индивидуального обучения Галлатина Нью-Йоркского университета, где он преподает теорию демократии. После пребывания на Тайване и в Гонконге этот регион стал основной темой его исследований. Особое внимание Гёрлах уделяет теме экономического подъема Китая и его влиянию на демократию в Азии. Ученый занимал различные должности в Гарвардском университете, а также в университетах Кембриджа и Оксфорда.