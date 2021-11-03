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Индия

July 8, 2021, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India: A health worker shows a Covaxin vial at Government vaccination centre, Ramleela Ground..In the last 24 hours 3,381,671 people were vaccinated against Covid-19 all over India, according to the Health Ministry Data. (Credit Image: © Pradeep Gaur/SOPA Images via ZUMA Wire

ВОЗ дала разрешение на экстренное применение антикоронавирусной вакцины из Индии 03.11.2021

Covaxin рекомендована к использованию для лиц от 18 лет. Ее эффективность ниже западных вакцин.
22.02.2018. Foto: Shoaib Tanka Shokran, DW-Freelancer Afghanistan is launching the start of TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) gas pipeline project in western province Herat. These photos show the preparation for the inauguration of the project.

Правительство талибов договорилось с Туркменистаном о газопроводе ТАПИ 02.11.2021

Движение "Талибан" заявило о полной поддержке проекта ТАПИ и пообещало Ашхабаду защитить строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия на территории Афганистана.

Можно ли прививать от ковида детей: что говорят в Германии и США. DW Новости (27.10.2021) 27.10.2021

Сейчас, когда многие страны, в т.ч. Россию, накрыла четвертая волна, и власти все настойчивее призывают к вакцинации, снова встал вопрос о прививках для детей. Можно ли их прививать от ковида? В США вакцинацию для групп от 5 до 11 лет одобрили. Что думают об этом в самих США и Германии?
Vaccinating children in the hospital. A syringe with a vaccine in the hands of a nurse. Light background.

Исследование: Вакцина BioNTech на 90% эффективна среди детей и подростков 21.10.2021

Дети болеют ковидом легко или бессимптомно, но коронавирус может вызвать у них тяжелые последствия. Поэтому исследователи настаивают на необходимости вакцинации.

Кризис в Афганистане и переговоры Запада с талибами. DW Новости (12.10.2021) 12.10.2021

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" проводит марафон переговоров, тогда как стране грозит гуманитарный кризис. Переговоры с представителями США и Евросоюза уже активно идут, хотя Запад радикальных исламистов властью не признает.

Пятидневный фестиваль в Индии вопреки опасениям о новой волне ковида (12.10.2021) 12.10.2021

Власти предупредили организаторов, что праздненства не должны привести к новому всплеску вируса. О том, как проходит фестиваль в пандемию, в репортаже DW.
17/09/2021 Right Livelihood Awards. Wladimir Sliwyak, russischer Umweltaktivist

Среди лауреатов альтернативной Нобелевской премии - экоактивист из России 29.09.2021

Российский экоактивист Владимир Сливяк, камерунская правозащитница, вождь одного из коренных народов Канады и НПО, помогающая защитникам природы в Индии. DW - о лауреатах премии Right Livelihood Award 2021 года.

Как волонтеры в Индии убеждают людей вакцинироваться (09.09.2021) 09.09.2021

В Индии в бедных районах люди мало осведомлены о вакцинации. Многие из них боятся делать прививки от коронавируса из-за слухов о том, что вацины могут навредить здоровью. Волонтеры из "Армии Робин Гуда" не только помогают беднякам, но и информируют жителей о вакцинации.

Как на самом деле живется афганским беженцам в России и что они о ней говорят. DW Новости (08.09.21) 08.09.2021

Поток беженцев из Афганистана растет и явно будет увеличиваться. В Евросоюзе надеются, что их примут страны-соседи Афганистана, обещая им помощь. Сами страны ЕС отказались принимать беженцев, опасаясь повторения миграционного кризиса. Не хотят открывать границы для афганских беженцев ни страны Центральной Азии, ни Россия. Это крайне усложняет жизнь тем людям, которые надеялись найти там убежище.

Афганские беженцы в Индии: без шансов на скорое возвращение (16.08.2021) 16.08.2021

Тысячи беженцев из Афганистана бежали в Индию после захвата власти талибами в 1990-е годы. Поток возобновился после того, как власти США объявили о выводе войск. Большинство из беженцев живут в Дели, и надежд на скорое возвращение на родину у них все меньше.
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

МИД стран "большой семерки" осудили Иран за атаку на танкер у берегов Омана 07.08.2021

Существующие доказательства четко указывают на ответственность Ирана за "осознанное и целенаправленное" нападение на танкер MT Mercer Street в Индийском океане, заявили главы МИД стран G7.

Что на самом деле происходит на Шри-Ланке. Conflict Zone на русском 04.08.2021

В ООН подвергли критике правительство Шри-Ланки из-за ухудшения ситуации в стране. В частности, это касается работы судебной системы и маргинализации меньшинств. Как реагируют на критику в МИД Шри-Ланки? Интервью DW.
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

США и Великобритания обвиняют Иран в нападении на танкер в Индийском океане 02.08.2021

Великобритания полагает, что Иран с большой вероятностью стоит за атакой на танкер Mercer Street, управлявшийся израильской компанией. Израиль заявил о доказательствах разведки.
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

Иран отрицает причастность к атаке на нефтяной танкер у берегов Омана 01.08.2021

Представитель МИД Ирана назвал "беспочвенными" обвинения в нападении на танкер Mercer Street, выдвинутые Израилем.

Наводнения в Индии: деревни уходят под воду (26.07.2021) 26.07.2021

В результате мощных муссонных ливней в Индии начались сильные наводнения и сход оползней. Многих спасти не удается.

Шок от наводнений и пожаров: как готовиться к катастрофам будущего? Новости (26.07.2021) 26.07.2021

Наводнения, ураганы, засухи, экстремальные температуры и другие природные катаклизмы становятся все более мощными и частыми явлениям. Нужно в срочном порядке усовершенствовать системы оповещения и раннего реагирования и модернизировать инфраструктуру, предупреждают эксперты.
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