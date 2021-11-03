Сейчас, когда многие страны, в т.ч. Россию, накрыла четвертая волна, и власти все настойчивее призывают к вакцинации, снова встал вопрос о прививках для детей. Можно ли их прививать от ковида? В США вакцинацию для групп от 5 до 11 лет одобрили. Что думают об этом в самих США и Германии?
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" проводит марафон переговоров, тогда как стране грозит гуманитарный кризис. Переговоры с представителями США и Евросоюза уже активно идут, хотя Запад радикальных исламистов властью не признает.
В Индии в бедных районах люди мало осведомлены о вакцинации. Многие из них боятся делать прививки от коронавируса из-за слухов о том, что вацины могут навредить здоровью. Волонтеры из "Армии Робин Гуда" не только помогают беднякам, но и информируют жителей о вакцинации.
Поток беженцев из Афганистана растет и явно будет увеличиваться. В Евросоюзе надеются, что их примут страны-соседи Афганистана, обещая им помощь. Сами страны ЕС отказались принимать беженцев, опасаясь повторения миграционного кризиса. Не хотят открывать границы для афганских беженцев ни страны Центральной Азии, ни Россия. Это крайне усложняет жизнь тем людям, которые надеялись найти там убежище.
Тысячи беженцев из Афганистана бежали в Индию после захвата власти талибами в 1990-е годы. Поток возобновился после того, как власти США объявили о выводе войск. Большинство из беженцев живут в Дели, и надежд на скорое возвращение на родину у них все меньше.
Наводнения, ураганы, засухи, экстремальные температуры и другие природные катаклизмы становятся все более мощными и частыми явлениям. Нужно в срочном порядке усовершенствовать системы оповещения и раннего реагирования и модернизировать инфраструктуру, предупреждают эксперты.