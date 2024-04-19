В Индии начались шестинедельные парламентские выборы

В Индии начались шестинедельные парламентские выборы19 апреля 2024 г.
В Индии в пятницу, 19 апреля, начались парламентские выборы - самое масштабное голосование в мире, принять участие в котором призваны почти 970 миллионов избирателей. В ходе выборов около 500 депутатов нижней палаты парламента (Лок сабха), которые проводятся в семь этапов и продлятся шесть недель - до 1 июня, будут открыты более миллиона избирательных участков.
На выборах применяются электронные машины для голосования. Чтобы в них могли принять участие жители отдаленных районов огромной страны, некоторые сотрудники избирательных комиссий добираются до избирательных участков пешком, на вертолетах и лодках, а в некоторых случаях машины для голосования должны перевозиться на спинах лошадей или слонов.
Фаворит выборов - правящая партия премьера Нарендры Моди
Социологические опросы предрекают победу индуистской националистической партии премьер-министра Нарендры Моди Бхаратия джаната парти (БДП). Если это произойдет, то 73-летний Моди, пользующийся огромной популярностью в народе и возглавляющий правительство уже 10 лет, будет переизбран на третий пятилетний срок на посту премьера.
Главным соперником действующего премьер-министра считается Рахул Ганди, лидер Индийского национального конгресса, который правил в Индии начиная с обретения независимости от Великобритании в 1947 году и вплоть до поражения на выборах 2014 года партии Моди Бхаратия джаната парти.
Оппозиция обвиняет Нарендру Моди в централизации власти, подрыве независимости государственных и общественных учреждений, таких как судебные органы и средства массовой информации, и создании вокруг себя культа личности. Незадолго до выборов в Индии были арестованы несколько лидеров оппозиции, в частности, по обвинению в коррупции.