В Индии начались шестинедельные парламентские выборы

Фаворитом на выборах в самой большой по населению стране мира считается действующий премьер Индии Нарендра Моди. Выборы в нижнюю палату индийского парламента будут проводиться в течение шести недель.

В Индии в пятницу, 19 апреля, начались парламентские выборы - самое масштабное голосование в мире, принять участие в котором призваны почти 970 миллионов избирателей. В ходе выборов около 500 депутатов нижней палаты парламента (Лок сабха), которые проводятся в семь этапов и продлятся шесть недель - до 1 июня, будут открыты более миллиона избирательных участков.

На выборах применяются электронные машины для голосования. Чтобы в них могли принять участие жители отдаленных районов огромной страны, некоторые сотрудники избирательных комиссий добираются до избирательных участков пешком, на вертолетах и лодках, а в некоторых случаях машины для голосования должны перевозиться на спинах лошадей или слонов.

Фаворит выборов - правящая партия премьера Нарендры Моди

Социологические опросы предрекают победу индуистской националистической партии премьер-министра Нарендры Моди Бхаратия джаната парти (БДП). Если это произойдет, то 73-летний Моди, пользующийся огромной популярностью в народе и возглавляющий правительство уже 10 лет, будет переизбран на третий пятилетний срок на посту премьера.

Главным соперником действующего премьер-министра считается Рахул Ганди, лидер Индийского национального конгресса, который правил в Индии начиная с обретения независимости от Великобритании в 1947 году и вплоть до поражения на выборах 2014 года партии Моди Бхаратия джаната парти.

Оппозиция обвиняет Нарендру Моди в централизации власти, подрыве независимости государственных и общественных учреждений, таких как судебные органы и средства массовой информации, и создании вокруг себя культа личности. Незадолго до выборов в Индии были арестованы несколько лидеров оппозиции, в частности, по обвинению в коррупции.