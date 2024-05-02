В Индии проверяют пряности из-за выявления ядов в смесях

В продукции двух крупнейших производителей пряностей была выявлена окись этилена. Это сильный яд, оказывающий канцерогенное и мутагенное действие.

В Индии управление по контролю за безопасностью продуктов питания и соблюдению стандартов (FSSAI) объявило о начале проверки всех производителей пряностей и приправ в стране, сообщило агентство Reuters в четверг, 2 мая. Это вызвано тем, что в продукции двух крупнейших производителей пряностей MDH и Everest, поставляющих свои смеси на рынки многих стран, был выявлен оксид этилена - сильный яд, оказывающий канцерогенное, мутагенное и наркотическое действие.

Первые сообщения о том, что в смесях индийских пряностей, возможно, содержится оксид этилена, поступили в начале апреля из Гонконга и Сингапура. Высокое содержание токсичного вещества было обнаружено, в частности, в популярных смесях пряностей карри и гарам масала. После этого в Гонконге и Сингапуре данные пряности были отозваны из продажи. В конце апреля проверки индийских пряностей начались в Австралии и Новой Зеландии. Сбор информации ведут и американские регуляторы.

Масштабные проверки в Индии

После сообщений из Гонконга и Сингапура индийское управление FSSAI начало проверку производственных объектов MDH и Everest. Теперь же ведомство проведет масштабные проверки, снятие проб и тестирование на всех производственных объектах всех компаний, производящих пряности и специи. "Каждый продукт будет проанализирован на соответствие стандартам качества и безопасности", - подчеркнули в FSSAI.

Индия - крупнейший в мире производитель, потребитель и экспортер пряностей. Объем индийского рынка пряностей, по оценкам Zion Market Research, приближается к 10,5 млрд долларов.