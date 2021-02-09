В России начались акции с фонариками в поддержку Навального

В российских городах проходят мирные протестные акции в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навальногои других политзаключенных. Мероприятия проводятся под девизом "Любовь сильнее страха". Акции не согласованы с властями. DW ведет онлайн-трансляцию, посвященную основным событиям 14 февраля.
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Как сообщил в Telegram журналист Арсений Веснин, в Санкт-Петербурге вдоль Воскресенской набережной у Невы примерно 25 активисток выстроились в цепь солидарности в поддержку женщин, переживающих политическое и государственное насилие. В конце акции собравшиеся начали скандировать: "Свободу политзаключенным!" По данным местного издания "Бумага", всего к памятнику жертвам политических репрессий пришли порядка 70 человек.
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В Казани прошел согласованный с властями митинг "против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму". Среди организаторов - представители партий "Яблоко", "Парнас", а также движения "Левый фронт". Уведомление подали на 200 человек. На акции требовали соблюдать санитарные требования и дистанцию между участниками в 1,5 метра. Как передает правозащитный интернет-портал "ОВД-Инфо", после митинга задержали девять человек. По данным портала, их угрожали заковать в наручники, а также отобрать мобильные телефоны. Задержанных доставили отдел полиции номер 12.
Флешмобы с фонариками - на Сахалине и в Приморье
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Флешмобы с фонариками прошли в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине и в Приморье. Об этом сообщили в Telegram "Команда Навального " и штаба оппозиционера во Владивостоке. В Хабаровске же даже запустили салют. "Очень романтично", - прокомментировали участники.
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Как сообщил соратник Алексея Навального - Иван Жданов, к акции "Любовь сильнее страха" присоединились жители Острова Беринга к востоку от Камчатки.
К акциям в Австралии и Океании присоединились примерно 50 участников
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В Австралии и Океании прошли акции "Любовь сильнее страха" в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального и политзаключенных в РФ. Об этом DW сообщила из Мельбурна активистка Евгения Манакова. По ее словам, к мероприятиям присоединились примерно 50 участников в пяти австралийских городах - Сиднее, Аделаиде, Перте, Мельбурне и Брисбене, - а также в новозеландском Окленде. Люди собирались в знаковых местах, у различных достопримечательностей, зажигали фонарики и свечи, складывали руки в форме сердечка. Многие принесли с собой российские флаги, кто-то снялся с плакатом #freenavalny.
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Участницы "Цепи солидарности" с политзаключенными и Юлией Навальной в Москве 14 февраля
Как передает корреспондент DW, в Москве на пересечении улицы Арбат и Троилинского переулка активистки выстроились в цепь солидарности с политзаключенными и Юлией Навальной. В руках у пришедших - красные сердечки с именами преследуемых по политическим мотивам и воздушные шарики. По периметру выстроены заграждения. У памятника поэту Александру Пушкину - много журналистов.
Полицейские в небольшом количестве стоят в стороне и не вмешиваются. Всего собралось более 200 активисток. У нескольких из них с собой фотографии журналистки Ирины Славиной и общественного деятеля Анастасии Шевченко.
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Протесты в России 31 января: как это было
Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
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Протесты в России 31 января: как это было
С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
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Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
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Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
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Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
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Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман