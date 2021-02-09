В России начались акции с фонариками в поддержку Навального

В российских городах проходят мирные протестные акции в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навальногои других политзаключенных. Мероприятия проводятся под девизом "Любовь сильнее страха". Акции не согласованы с властями. DW ведет онлайн-трансляцию, посвященную основным событиям 14 февраля.

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Как сообщил в Telegram журналист Арсений Веснин, в Санкт-Петербурге вдоль Воскресенской набережной у Невы примерно 25 активисток выстроились в цепь солидарности в поддержку женщин, переживающих политическое и государственное насилие. В конце акции собравшиеся начали скандировать: "Свободу политзаключенным!" По данным местного издания "Бумага", всего к памятнику жертвам политических репрессий пришли порядка 70 человек.

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В Казани прошел согласованный с властями митинг "против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму". Среди организаторов - представители партий "Яблоко", "Парнас", а также движения "Левый фронт". Уведомление подали на 200 человек. На акции требовали соблюдать санитарные требования и дистанцию между участниками в 1,5 метра. Как передает правозащитный интернет-портал "ОВД-Инфо", после митинга задержали девять человек. По данным портала, их угрожали заковать в наручники, а также отобрать мобильные телефоны. Задержанных доставили отдел полиции номер 12.

Флешмобы с фонариками - на Сахалине и в Приморье

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Флешмобы с фонариками прошли в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине и в Приморье. Об этом сообщили в Telegram "Команда Навального " и штаба оппозиционера во Владивостоке. В Хабаровске же даже запустили салют. "Очень романтично", - прокомментировали участники.

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Как сообщил соратник Алексея Навального - Иван Жданов, к акции "Любовь сильнее страха" присоединились жители Острова Беринга к востоку от Камчатки.

К акциям в Австралии и Океании присоединились примерно 50 участников

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В Австралии и Океании прошли акции "Любовь сильнее страха" в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального и политзаключенных в РФ. Об этом DW сообщила из Мельбурна активистка Евгения Манакова. По ее словам, к мероприятиям присоединились примерно 50 участников в пяти австралийских городах - Сиднее, Аделаиде, Перте, Мельбурне и Брисбене, - а также в новозеландском Окленде. Люди собирались в знаковых местах, у различных достопримечательностей, зажигали фонарики и свечи, складывали руки в форме сердечка. Многие принесли с собой российские флаги, кто-то снялся с плакатом #freenavalny.

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Участницы "Цепи солидарности" с политзаключенными и Юлией Навальной в Москве 14 февраля

Как передает корреспондент DW, в Москве на пересечении улицы Арбат и Троилинского переулка активистки выстроились в цепь солидарности с политзаключенными и Юлией Навальной. В руках у пришедших - красные сердечки с именами преследуемых по политическим мотивам и воздушные шарики. По периметру выстроены заграждения. У памятника поэту Александру Пушкину - много журналистов.

Полицейские в небольшом количестве стоят в стороне и не вмешиваются. Всего собралось более 200 активисток. У нескольких из них с собой фотографии журналистки Ирины Славиной и общественного деятеля Анастасии Шевченко.

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