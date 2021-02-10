Комментарий: Флэшмобы за Путина - обманом мил не будешь

Флешмоб в поддержку Владимира Путина начался по всей России и даже в Абхазии в конце января. Были сняты десятки роликов, но резонанс они вызвали куда более скромный, чем протестные акции. Теперь ходят слухи, что Кремль дал команду флешмоб сворачивать. В чем причина пропагандистского отступления?

От Абхазии до Дальнего Востока

Все началось с частной инициативы. Правда, не какой-нибудь группы политически активных граждан, а одного бизнесмена, владельца компании "Сима-ленд" Андрея Симановского. Судя по тому, что о нем пишут, это распространенный тип российского предпринимателя, который считает своих сотрудников почти крепостными. Вот он и велел им построиться колоннами и выражать глубокую любовь и поддержку Владимиру Путину.

Иван Преображенский

Не знаю, были ли последующие акции и публикации в СМИ результатом команды из администрации президента, как пишут некоторые СМИ, но верится в это легко. Холопство и отсутствие воображения все чаще характеризует псевдопатриотические акции, организованные по команде Кремля. В общем, как в стиле советской газетной передовицы написала "Российская газета": "Заводчане, волонтеры, спортсмены, сотрудники крупных предприятий и просто неравнодушные граждане записывают видеообращения к Владимиру Путину со словами благодарности..."

Одна только маленькая деталь: оказалось, что также, как и сотрудников "Сима-ленд", участников большинства "пропутинских" акций собрали против их желания. Некоторые фальшивые флешмобы проводили по приказу, как обычно автобусами свозят людей "за отгул" в Москву на провластные митинги из соседних областей.

Но интереснее другие - те, на которые заманивали обманом, как утверждают СМИ со слов самих участников. По мне, так лучший пример - волгоградский, где народ приглашали сняться в новом клипе группы "Любэ" на Мамаевом кургане. Не секрет, что эту группу любит и Владимир Путин. На самом же деле, "съемки клипа" оказались бесплатной акцией в поддержку президента. У прокромлевских псевдопатриотов, судя по всему, даже мысли не возникло, что их акция на Мамаевом кургане - это в прямом смысле слова пиар на крови и самое настоящее оскорбление памяти героев обороны Сталинграда.

Путинистам закон не писан

Нет сомнений в том, что пропутинские акции являются нарушением действующего законодательства и противоречат карантинным мерам. Но это их организаторам нимало не мешает. Пока оппозиционеры сидят по спецпреемникам за нарушение "эпидемиологических правил", Госдума повышает штрафы за участие в митингах и попытки защитить от полиции свои законные права, а еще "дрессирует" соцсети на выявление и удаление информации о протестах. Ну, а путинисты спокойно проводят свои флешмобы.

Правда, не все. Фирма бизнесмена Симановского, который эту кашу и заварил, официально получила предупреждение от областного министерства общественной безопасности. И это тоже логично. Российские власти с подозрением относятся к любой низовой инициативы. Одно дело - провести митинг по звонку из Москвы. И совсем другое, - выйти, даже и в поддержку Путина, но по собственной инициативе. За такое могут и в "революционеры" записать. Потому что нечего выходить на улицу без приказа и лезть вперед губернатора или другого местного начальника.

Саморазоблачение Кремля

Путинский флешмоб продемонстрировал, что во многих регионах собрать массу людей на запись ролика в поддержку президента можно сейчас только силой или обманом. Если это была акция администрации президента, то она превратилась в сеанс саморазоблачения.

Оказывается, уровень поддержки нынешнего политического режима резко снизился. Уже - как это было в 2002 году - никто особенно не хочет "такого как Путин". Упал его рейтинг и по сравнению с 2012 годом, когда власти без труда организовывали массовые красочные акции в поддержку Путина по всей стране, а рабочие "Уралвагонзавода" обещали приехать на своей продукции в Москву - протестующих на гусеницы наматывать.

Так что, когда говорят, что после разгона январских протестных акций режим Владимира Путина "сидит на штыках" - это уже не преувеличение. Полицейское насилие и репрессивное законодательство - это фундамент нынешней власти. Надо только не забывать добавлять, что режим, помимо силы, держится также на тотальном обмане и изощренной пропаганде.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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