Навальный о ветеране: клевета или негативная оценка?

В пятницу, 12 февраля, прошло второе заседание по делу против Алексея Навального о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. На нем прозвучали выводы экспертов-лингвистов - и со стороны обвинения, и со стороны защиты. Как ни странно, они были почти единодушны - в словах Навального об участниках пропагандистского ролика за поправки к Конституции содержались только его личные негативные оценки. И это было бы весомым аргументом в пользу того, что Навальный все-таки не оклеветал Артеменко.
Заседание длилось 11 часов
Предыдущее заседание неожиданно прервалось в ходе допроса Игоря Колесникова - внука потерпевшего. На суде он выступал в роли свидетеля обвинения. Отвечая на вопросы Алексея Навального, Колесников заявил, что ни он, ни его дед не писали заявление на Навального в Следственный комитет РФ (СК). "Тогда кто составил заявление, которое лежит в материалах дела?" - спросил из-за стекла "аквариума" оппозиционный политик.
По словам Навального, в материалах дела имеется заявление на него в СК, подписанное Игнатом Артеменко. На просьбу и Колесникова, и Навального показать этот документ судья Вера Акимова неожиданно ответила отказом. Тут же на помощь ей пришла гособвинитель Екатерина Фролова, напомнив, что уже седьмой час вечера и рабочий день закончился. Акимова послушно перенесла процесс на следующую неделю. Стоило ожидать, что и второе заседание закончится около 18.00, но этого не случилось. Судья Акимова завершила его только к 20.40. В общей сложности заседание длилось 11 часов.
Судье заявили отвод
Заседание 12 февраля судья Акимова начала с предупреждения, прозвучавшего как угроза: за несоблюдение регламентам обещала делать замечания и удалять из зала суда. Поскольку звучало это как реверанс в сторону Навального и его защитников - Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, те поспешили возмутиться. "Замечание подсудимому, замечание адвокату Михайловой", - незамедлительно выпалила судья Акимова.
В ходе процесса сам Навальный насчитал несколько десятков замечаний. "Да у меня уже 30 этих замечаний, - ответил он ближе к концу процесса на очередное недовольство судьи. - Вызовите в школу родителей!" Судья продолжала делать замечания, но из зала так никого и не удалила.
Адвокаты оппозиционера недолго сидели в обороне: после первой же атаки Акимовой пошли в контрнаступление. "Я заявляю отвод судье", - прозвучало первое ходатайство Ольги Михайловой. Это требование защитница обосновала тем, что судья продемонстрировала "явную зависимость от стороны обвинения" и "не обеспечила состязательность и равноправие сторон".
Позицию Михайловой поддержал Алексей Навальный. "Я очень разочарован, - заявил политик. - Каждый раз, когда свидетели обвинения не могут ответить на мои вопросы, вы помогаете им выйти из зала. Слабое знание закона вы компенсируете тем, что делаете замечания". Чтобы подтянуть знание законодательства, он посоветовал судье пройти дополнительные курсы.
Прокурор Фролова не поддержала ходатайство Михайловой, сославшись на ее "однобокие доводы". Судья удалилась в совещательную комнату, из которой вернулась с решением: самоотвода не будет.
Ветеран все-таки писал заявление в СК
Игнат Артеменко на этот раз не присутствовал на заседании. Прокурор зачитала его ходатайство с отказом участвовать в процессе: "Защиту своих прав доверяю государственному обвинителю. Прошу дать правовую оценку постоянным оскорблениям меня и членов моей семьи".
Зато внук Артеменко Игорь Колесников, на допросе которого прервалось прошлое заседание, в суд явился. "Игорь Владимирович, вас научили отвечать на мой вопрос?" - поинтересовался Навальный. Его последний вопрос на предыдущем заседании касался противоречий в показаниях Колесникова и материалах дела. Мужчина говорит, что заявления на Навального Артеменко не писал, но в материалах дела оно имеется.
В этот раз судья охотно согласилась показать заявление на Навального в Следственный комитет за подписью Артеменко. Колесников взглянул на документ и уверенно сказал, что подпись принадлежит его деду. Правда, заявление было составлено в компьютерной программе и распечатано на принтере. При этом пользоваться компьютером дед не умеет, признал Колесников.
"Алексей Анатольевич, вы сейчас крутитесь, как уж на сковородке, - заметил Колесников. - Вы же можете просто извиниться". "Перед вами, торговцем дедом, никто извиняться не будет, - парировал Навальный. - Здесь у каждого дед воевал, по никто своим дедом не торгует".
Клевета или оценочное суждение?
Ключевыми фигурами в делах о клевете и, если еще шире, в делах о высказываниях являются эксперты-лингвисты. В деле Навального таких двое - Альбина Глотова со стороны обвинения и Анатолий Баранов со стороны защиты. Глотова - старший эксперт отдела фоноскопических исследований судебно-экспертного управления Следственного комитета. Баранов - профессор, работает в институте русского языка РАН, преподает в разных университетах, включая ВШЭ.
"Все слова [из поста Навального] имеют негативную оценку, - заявил Баранов. - Это всё оценочные фразы". При этом, отметил он, для обвинения в клевете существенно, чтобы утверждение можно было проверить на соответствие действительности, а оценочные фразы так проверить нельзя.
"Данный комментарий - выражение негативного отношения к лицам, которые пропагандируют поправки к Конституции. Это невозможно оценить на истинность и ложность", - так Баранов оценил подпись к ролику RT, в которой были слова "голубчики", "продажные холуи" и "предатели".
Следующее заседание пройдет 16 февраля
"Мне кажется, судья сейчас прекратит производство по делу", - отреагировал на допрос Баранова Навальный. Но отношение эксперта Глотовой к комментарию Навального оказалось не очень понятным. С одной стороны, на допросе она признала, что слова Навального "продажные холуи" и "предатели" являются оценкой. Однако заявила, что их нельзя воспринимать отдельно от прикрепленного к ним ролика. А в совокупности они якобы дают "факт действительности": что, например, ветеран Великой отечественной войны Игнат Артеменко - настоящий предатель.
Адвокат Ольга Михайлова после заседания заявила журналистам, что, исходя из выводов экспертов-лингвистов, состава клеветы в действиях Алексея Навального нет. Какое решение примет судья Вера Акимова, станет известно вскоре. На следующем заседании 16 февраля пройдут прения сторон, после чего будет оглашен приговор. По этому делу Навальному грозит штраф или обязательные работы.
Осужден по делу "Ив Роше"
Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. Если решение Симоновского суда в отношении Навального вступит в законную силу, то он выйдет на свободу в октябре 2023 года.
После ареста политика в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов ряд соратников оппозиционера были отправлены под домашний арест до 23 марта. Его супруга Юлия в феврале покинула Россию и прилетела в Германию.
Репортаж DW о ходе суда над Алексеем Навальным 12 февраля в Telegram-канале: https://t.me/dwglavnoe
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Автор: Наталья Позднякова