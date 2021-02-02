Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на реальный срок Навальному 20 февраля

Жалоба защиты основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на решение Симоновского суда Москвы о замене ему условного наказания на реальное по делу "Ив Роше" будет рассмотрена Мосгорсудом 20 февраля, заседание назначено на 10 часов утра. Об этом адвокат оппозиционера Вадим Кобзев сообщил журналистам в пятницу, 12 февраля.

Ранее в тот же день жалоба защиты была зарегистрирована в Симоновском суде. Навальный и его адвокаты заявляли, что будут добиваться отмены судебного решения, поскольку считают его незаконным.

Условный срок заменен на реальный

Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", был 2 февраля приговорен к 2 годам и 8 месяцамлишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Симоновский суд удовлетворил представление Федеральной службы исполнения наказаний о назначении Навальному 3,5 года лишения свободы в колонии, однако учел время, которое политик провел под домашним арестом.

В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. ЕСПЧ признал приговор по делу "Ив Роше" необоснованным и проявлением произвола.

После ареста Навального в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в поддержку политика. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов ряд соратников оппозиционера были отправлены под домашний арест до 23 марта. Его супруга Юлия покинула Россию и прилетела в Германию.

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