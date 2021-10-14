Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Венгрия

Luxemburg, Europ?ischer Gerichtshof, luxemburg || Mindestpreis 0 Euro

Комитет Европарламента по правовым вопросам готовит иск в суд ЕС на Еврокомиссию 14.10.2021

Европарламент недоволен бездействием Еврокомиссии в отношении Польши и Венгрии. Он ожидает, что та применит к ним новый механизм верховенства закона, однако этого не происходит.
Google Amazon Facebook Apple

Ирландия и Венгрия присоединились к соглашению о глобальном налоге для корпораций 08.10.2021

Ирлания, где базируются европейские штаб-квартиры Google, Amazon и Facebook, является одной из ключевых стран для успешного введения глобального цифрового налога для крупных корпораций.
(FILES) This file photo taken on September 7, 2020 shows a road sign directing traffic towards the Nord Stream 2 gas line landfall facility entrance in Lubmin, north eastern Germany. - Poland's anti-monopoly watchdog on Wednesday, October 7, 2020 said it was demanding Russian gas giant Gazprom pay a 6.45 billion euro ($7.58 billion) fine over the Nord Stream 2 pipeline linking Russia to Germany. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Глава "Нафтогаза" призвал ввести санкции против "Газпрома" 01.10.2021

Прекратив транзит газа в Венгрию через Украину, "Газпром" использует газ как оружие, уверен Юрий Витренко. Он настаивает на санкциях против 100-процентной "дочки" монополиста - оператора "Северного потока - 2".
DASHAVA, UKRAINE - SEPTEMBER 18: A worker checks a metal label on a valve at the Dashava natural gas facility on September 18, 2014 in Dashava, Ukraine. The Dashava facility, which is both an underground storage site for natural gas and an important transit station along the natural gas pipelines linking Russia, Ukraine and eastern and western Europe, is operated by Ukrtransgaz, a subsidiary of Ukrainian energy company NJSC Naftogaz of Ukraine. Ukraine recently began importing natural gas from Slovakia through Dashava as Ukraine struggles to cope with cuts in gas deliveries by Gazprom of Russia. As Russia has cut supplies many countries in Europe that rely heavily on Russian gas fear that Russia will increasingly use gas delivery cuts as a political weapon to counter European economic sanctions arising from Russian involvement in fighting between pro-Russian separatists and Ukrainian armed forces in eastern Ukraine. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

"Газпром" прекратил поставки газа в Венгрию через Украину 01.10.2021

В Киеве заявили, что с 1 октбря остановлен транзит газа в направлении Венгрии. Заявки на транспортировку не поступили, несмотря на наличие контракта до конца сентября 2022 года, сообщил "Оператор ГТС Украины".
19.12.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Blick auf ein Messgerät an der Erdgasempfangsstation der Europäischen Gas-Anbindungsleitung Eugal. Die Eugal-Leitung verbindet die Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf (Sachsen) nahe der tschechischen Grenze. Pro Jahr können nach Unternehmensangaben bis zu 30,9 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportiert werden. Bis die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertig ist, wird die Leitung aus der Nordeuropäischen Erdgasleitung NEL gespeist. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Газ раздора. Как "Газпром" Украину с Венгрией перессорил 29.09.2021

В Киеве считают, что подписание контракта между Венгрией и "Газпромом" угрожает транзиту газа из РФ через Украину. Эксперты признают опасность, но призывают украинцев к сдержанности.
2.2.2017***Der russische Präsident Wladimir Putin (l) und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban reichen sich am 02.02.2017 in Budapest die Hände. Putin ist zu einem eintägigen Besuch in der ungarischen Hauptstadt eingetroffen. (zu dpa Putin zu Besuch in Budapest eingetroffen vom 02.02.2017) Foto: Alexei Druzhinin/POOL SPUTNIK KREMLIN/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Комментарий: Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии 28.09.2021

"Газпром" обеспечил Москве тройной геополитический успех, поскольку в Евросоюзе и Киеве сосредоточились на "Северном потоке-2" и недооценили "Турецкий поток", считает Андрей Гурков.

Газ в обход Украины: "Газпром" договорился с Венгрией о поставках по "Турецкому потоку". DW Новости (28.09.2021) 28.09.2021

"Газпром" и Венгрия подписали контракт о поставках российского газа на 15 лет по "Турецкому потоку". Он начинает действовать уже 1 октября. До сих пор российский газ шел в Венгрию по трубопроводу через территорию Украины. Новый договор вызвал резкую критику в Киеве и спровоцировал дипломатическое охлаждение между двумя странами.

Новый газовый конфликт: Украина и Венгрия выясняют отношения из-за контракта с "Газпромом" (28.09.2021) 28.09.2021

Венгрия подписала с "Газпромом" контракт на 15 лет. 4,5 млрд кубометров газа в год пустят по "Турецкому потоку" и через Балканы в Венгрию. Официальный Киев выразил недовольство.

Газ в Венгрию в обход Украины: эксперт объясняет резкую реакцию Киева (28.09.2021) 28.09.2021

Почему Украина так резко отреагировала на договор между "Газпромом" и Венгрией? Что будет с договором транзите газа через Украину после 2024 года? И чего добивается "Газпром"? Интервью с украинским экспертом по энергетике.

Hungary's Foreign and Trade Minister Peter Szijjarto speaks during a joint press conference with the Greek Foreign Minister on October 2, 2020 after a meeting in Budapest. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP) (Photo by ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images)

МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за газового конфликта 28.09.2021

Украина возмущена тем, что Венгрия подписала с "Газпромом" контракт о поставке газа в обход ее территории. Венгрия обвинила Украину в нарушении ее суверенитета.
3119596 06/02/2017 Alexei Miller, Chairman of the Management Board, Gazprom, during a documents signing ceremony at the 2017 St. Petersburg International Economic Forum. Mikhail Kireev/Sputnik Foto: Mikhail Kireev/Sputnik/dpa

Венгрия и "Газпром" подписали долгосрочный контракт о поставках газа 27.09.2021

Договор о поставках газа до конца 2036 года подписали в Будапеште. В течение 15 лет Венгрия будет ежегодно получать от "Газпрома" миллиарды кубометров газа.
Hungary's Foreign and Trade Minister Peter Szijjarto speaks during a joint press conference with the Greek Foreign Minister on October 2, 2020 after a meeting in Budapest. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP) (Photo by ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images)

Венгрия согласовала с Россией условия нового контракта о поставках газа 30.08.2021

По новому договору Венгрия будет получать из России ежегодно 4,5 млрд кубометров газа. По словам главы венгерского МИД, цена контракта будет "намного выгоднее" нынешней, его планируется подписать в конце сентября.
Eine für die Marine von Algerien bestimmte Fregatte liegt 12.02.2015 an der Werft von ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel (Schleswig-Holstein). Foto: Carsten Rehder/dpa | Verwendung weltweit

За четыре года Германия экспортировала вооружения на 22,5 миллиарда евро 29.08.2021

В число десяти важнейших импортеров немецкой оборонной продукции вошли не только страны НАТО Венгрия и США, но и Алжир, Египет и Катар.
Screenshot Magyar Nemzet 19.08.2021 Huxit

Венгрия против Евросоюза. Поддержит ли премьер Орбан Нuxit? 24.08.2021

Венгерская проправительственная газета выступает за выход Венгрии из ЕС. Этой теме был посвящен комментарий, вызвавший бурную дискуссию. Стоит ли за всем этим премьер Виктор Орбан?
Europe by train, Interrail, Budapest, Hungarian Parliament

Венгрия отменила карантин для непривитых туристов из России 13.08.2021

Въезд россиян в Венгрию отныне разрешен с отрицательным результатом ПЦР-теста. Еще с конца июля Венгрия разрешила полностью вакцинированным россиянам посещать страну без карантина и сдачи ПЦР-теста.
ARCHIV - 12.05.2019, Berlin: Katarina Barley, Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl, spricht bei der Kundgebung der Bürgerbewegung Pulse of Europe auf dem Gendarmenmarkt. Barley, beendet am Samstag in Trier ihren Wahlkampf. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Зампредседателя ЕП требует скорейшей блокировки средств ЕС для Венгрии и Польши 20.07.2021

Говоря о замораживании средств ЕС для Будапешта и Варшавы, замглавы Европарламента Катарина Барлей, однако, подчеркнула, что этот шаг должен коснуться правительств, а не населения.
Показать еще