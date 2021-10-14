"Газпром" и Венгрия подписали контракт о поставках российского газа на 15 лет по "Турецкому потоку". Он начинает действовать уже 1 октября. До сих пор российский газ шел в Венгрию по трубопроводу через территорию Украины. Новый договор вызвал резкую критику в Киеве и спровоцировал дипломатическое охлаждение между двумя странами.
Почему Украина так резко отреагировала на договор между "Газпромом" и Венгрией? Что будет с договором транзите газа через Украину после 2024 года? И чего добивается "Газпром"? Интервью с украинским экспертом по энергетике.