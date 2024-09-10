Венгерская MOL договорилась о транзите нефти по "Дружбе"

Нефть продолжит поступать по южной ветке "Дружбы" в Венгрию и Словакию через Беларусь и Украину. В Будапеште заявляют, что это не противоречит санкциям Украины и ЕС.

Крупнейшая венгерская нефтегазовая группа MOL заключила с поставщиками нефти и операторами трубопроводов соглашения об обеспечении непрерывной транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Беларусь и Украину в Венгрию и Словакию. "Обновленные соглашения о транспортировке и новые договоренности о передаче прав собственности на сырую нефть полностью соответствуют всем соответствующим санкциям и положениям, в том числе рестрикциям ЕС и Украины", - говорится в заявлении группы от понедельника, 9 сентября.

В MOL говорят об "устойчивом решении" проблемы транспортировки

"Новая договоренность обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба", - прокомментировал соглашения исполнительный вице-президент MOL Group Downstream Габриэль Сабо. По его словам, MOL продолжит использовать технологию переработки нефти на заводах в Венгрии и Словакии.

По контракту между украинской "Укртранснафтой" и российской "Транснефтью" Украина продолжит прокачивать российскую нефть до 2029 года.

Маршрут нефтепровода "Дружба" в Гомельской области делится на ветки: северную (по территории Беларуси. Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).