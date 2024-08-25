Сийярто: ЕК создает проблемы для энергоснабжения Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Еврокомиссию в причастности к срыву поставок нефти из РФ в Венгрию и Словакию.

Будапешт подозревает Европейскую комиссию в причастности к срыву поставок российской нефти в ряд стран ЕС через трубопровод "Дружба", пролегающий по территории Украины. Заявление об этом сделал глава венгерского МИДа Петер Сийярто, пишет в субботу, 24 августа, агентство Reuters.

"Тот факт, что Еврокомиссия заявила, что не готова содействовать обеспечению поставок энергоносителей в Венгрию и Словакию, говорит о том, что приказ из Брюсселя был направлен Киеву, чтобы […] вызвать проблемы в энергоснабжении Венгрии и Словакии", - приводит агентство высказывание чиновника.

ЕК не стала проводить консультации с Венгрией по поводу поставок нефти из РФ

Высказывание Сийярто прозвучало на фоне продолжающейся в ЕС дискуссии о санкциях, которые Украина ввела в июне против российской нефтедобывающей компании "Лукойл". Нефтяной гигант из РФ даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжал поставлять топливо как минимум в две страны ЕС - Словакию и Венгрию - через одну из веток трубопровода "Дружба", пролегающую по украинской территории.

После введения санкций Киев потребовал от "Лукойла" прекратить прокачку нефти по трубопроводу, но при этом оставил его открытым для других поставщиков нефти в ЕС. Против этого решения выступили официальные Будапешт и Братислава. Правительства обеих стран, известные своими пророссийским взглядами, угрожали прекратить поставки своих энергоресурсов в Украину, если Киев не возобновит прокачку именно лукойловской нефти.

Еврокомиссия при этом заявила, что не видит никаких признаков риска для энергоснабжения Венгрии и Словакии, поскольку объемы поставок энергоносителей через южную ветку "Дружбы" в ЕС не снизились. Прокачиваемые через трубопровод объемы нефти, предположительно, компенсировались другими поставщиками, считают в ЕК.

Орбан председательствует в Совете ЕС, но его бойкотируют

С 1 июля и до 31 декабря 2024 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимает переходящую должность председателя Совета ЕС. Формальная ротация привела к деликатному положению, так как Орбан - давний близкий знакомый президента РФ Владимира Путина и не прекратил связей с ним даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Более того, уже после начала своего председательствования Орбан посетил Москву, где лично встретился с Путиным. Это вызвало шквал критики в европейских руководящих органах, а Еврокомиссия заявила, что не станет отправлять своих представителей на неформальные встречи, организованные Венгрией.

В свою очередь, в Европарламенте призвали исключить Венгрию из шенгенской зоны после того, как правительство Орбана сообщило о намерении облегчить въезд в страну для россиян и белорусов по "национальной карте". В отличие от рабочих виз стран ЕС, выдача этого документа не предполагает специальную проверку заявителей из РФ и РБ на европейском уровне не проводится. При этом "работники" с венгерскими визами получат возможность свободно перемещаться по всей Шенгенской зоне, что вызывает обеспокоенность в Евросоюзе.