ЕС не видит риска для поставок нефти Венгрии и Словакии

Еврокомиссия не видит признаков риска для поставок нефти в Венгрию и Словакию после введения Украиной санкций против "Лукойла". Недостающие объемы были замещены другими поставщиками через тот же трубопровод "Дружба".

Европейская комиссия не намерена проводить срочные консультации в связи с введением санкций Киева в отношении российского госконцерна "Лукойл", поскольку не видит никаких признаков риска для безопасности поставок нефти в Венгрию и Словакию. Об этом заявили официальные представители Еврокомиссии на брифинге в четверг, 1 августа, в Брюсселе.

"Согласно информации, которой мы располагаем, и в соответствии с внутренним анализом Еврокомиссии, санкции, введенные Украиной против "Лукойла", не влияют на текущие операции по транзиту нефти через "Дружбу", осуществляемые торговыми компаниями, если "Лукойл" не является формальным владельцем нефти", - пояснил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Он подчеркнул, что Брюссель ожидает подробного ответа от Будапешта и Братиславы, который позволил бы подтвердить этот вывод.

По словам его коллеги, Адальберта Янца, предварительный анализ показал, что в июле недостающие объемы от "Лукойла" были замещены другими поставщиками через тот же нефтепровод "Дружба". Кроме того, у Венгрии и Словакии есть и другие альтернативы, которые включают, например, увеличение импорта нефти по трубопроводу JANAF из Хорватии, указали в Еврокомиссии.

По ее оценкам, страны Европейского Союза добились успехов в диверсификации поставок нефти, и в целом нефть из России сейчас составляет около трех процентов от всего импорта сырой нефти в ЕС.