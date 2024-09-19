Неприемлемая мера: ЕП критикует "национальные карты" Венгрии

Среди евродепутатов растет возмущение облегчением въезда в Венгрию россиянам и белорусам. Они просят Еврокомиссию настоять на жестких проверках, исключить Венгрию из Шенгена и даже заморозить всю помощь Будапешту.

В Европейском парламенте прошли дебаты о системе "национальных карт" в Венгрии в связи с включением в нее россиян и белорусов. В среду, 18 сентября, в Страсбурге звучали призывы исключить Венгрию из Шенгенской зоны и даже лишить ее права голоса в Совете ЕС, который она сейчас возглавляет по ротации.

Представитель Еврокомиссии сообщила о многочисленных попытках добиться от Будапешта ответов на вопросы о смысле этого шага и мерах, которые венгерские власти намерены принимать, чтобы обеспечить адекватную проверку российских и белорусских заявителей на получение вида на жительство по упрощенной процедуре. "Беларусь и Россия угрожают безопасности ЕС", - подчеркнула, открывая дискуссию, еврокомиссар Стелла Кириакидес, приведя в пример то, как режимы этих стран инструментализируют мигрантов, распространяют дезинформацию, внедряют своих агентов, устраивают диверсии и занимаются шпионажем на территории блока.

На вопросы к Будапешту ответов пока нет

В связи с этим у Брюсселя возникли вопросы: почему венгерское правительство считает необходимым и целесообразным предоставлять россиянам свободный доступ в ЕС в нынешней политической ситуации, особенно после вторжения РФ в Украину? Почему аналогичные кадры не могут быть найдены в Евросоюзе или в странах-партнерах? Как учитываются дополнительные риски для безопасности ЕС со стороны граждан РФ при рассмотрении их заявок на получение "национальных карт"? "Похоже, что проверки российских граждан ничем не отличаются от проверок граждан других стран, несмотря на повышенный риск", - отметила Кириакидес.

Янош Бока Фото: Alexis HAULOT/European Union 2024

Выступавший от имени Совета ЕС Янош Бока, министр по европейским делам Венгрии на ее вопросы не ответил, но сказал, что право стран Евросоюза выдавать национальные разрешения на проживание и работу, "которые могут предоставлять определенную степень процедурного облегчения или другие преимущества некоторым гражданам третьих стран", не означает нарушения или обхода правил ЕС. "Что касается безопасности Шенгенской зоны, то все проверки, предусмотренные Шенгенскими соглашениями, будут проводиться и впредь", - сказал он.

Визовая политика Будапешта противоречит общеевропейской

Венгрия ввела систему "национальных карт" в январе, облегчив получение вида на жительство украинцам и сербам. Уже в июле Будапешт разрешил подавать заявки на "национальные карты" гражданам Молдовы, Боснии и Герцеговины, Черногории и Северной Македонии, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, а также Беларуси и России - "враждебных Евросоюзу государств", как отметила еврокомиссар.

Стелла Кириакидес Фото: Alexis HAULOT/European Union 2024

Эта тенденция идет вразрез с общей политикой Евросоюза: в 2022 году он усложнил въезд для российских граждан и приостановил упрощение визового режима с РФ. "Мы выпустили рекомендации для государств-членов по ужесточению визовых правил и интенсивной дополнительной проверке российских граждан на границах ЕС", - напомнила представитель Еврокомиссии. По ее данным, с тех пор число виз, выданных россиянам, сократилось почти на 90 процентов.

"Мы были правы, введя жесткие меры, и это подтверждают участившиеся сообщения о подозрениях в российском шпионаже и диверсиях, поступающие из многих государств-членов", - сказала она, добавив, что буквально в последние недели разведслужбы, в частности, Швеции и Норвегии, предупредили о возросшем риске российских диверсий.

Еврокомиссия ведет переписку с Будапештом о необходимости усиления контроля и бдительности в отношении российских граждан и добиваясь разъяснений. Неполные ответы венгерских властей приходят с опозданием, говорят в Брюсселе.

"Серьезная угроза безопасности ЕС"

"Россия и Беларусь представляют собой серьезную угрозу нашей европейской безопасности. Они являются враждебными государственными субъектами, ответственными за бесчисленные гибридные атаки, единственная цель которых - дестабилизировать и подорвать безопасность Европы", - заявил от имени группы Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей в Европарламенте, швед Томас Тобе.

Томас Тобе Фото: Alexis HAULOT/European Union 2024

Он выразил озабоченность своих однопартийцев "неприемлемым" решением венгерского правительства распространить схему "национальных карт" на российских и белорусских граждан. "Ради безопасности венгерских граждан, ради безопасности европейцев мы должны убедиться, что защищаем свои интересы, а не интересы России", - сказал он.

"Россия - это угроза, и нам нужно больше, а не меньше надзора, - заявила и представлявшая вторую по величине группу в Европарламенте - социал-демократов - Ана Мендеш из Португалии. - Разрешения российским диверсантам и шпионам на свободный въезд в Европу - это угроза нашей общей безопасности". Она призвала будущий состав Еврокомиссии продолжать оценивать адекватность действий венгерских властей и обеспечить безопасность Шенгенской зоны.

Выступая от имени третьей по величине в Европарламенте новой ультраправой группы "Патриоты Европы" венгр Андраш Ласло упрекнул коллег за то, что они "всегда показывают пальцем" на его страну, но при этом не обсуждают выдачу виз россиянам в других государствах ЕС, например, во Франции, Испании и Греции. "В рамках программы "национальных карт" Венгрия выдала российским гражданам пять разрешений в июле и пять разрешений в августе", - утверждает депутат.

От имени правоконсервативной группы "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР) польский депутат Мачей Вонсик призвал решительно выступать против любого облегчения въезда в Европейский Союз для граждан РФ: "Необходимо не смягчать, а ужесточать санкционную политику ЕС в отношении России во всех аспектах, включая визы. Путинская Россия должна быть подвергнута абсолютной изоляции. Может быть, тогда россияне поймут, что с Путиным и политикой сверхдержав нужно покончить".

Временно исключить Венгрию из Шенгена

Рассмотреть возможность временно приостановить членство Венгрии в Шенгенской зоне попросила Еврокомиссию и страны ЕС от имени группы "Обновляя Европу" (Renew Europe) депутат Фабьен Келлер, сославшись на статью 29 Шенгенского кодекса. Согласно этой статье, любая страна Евросоюза может ввести временный пограничный контроль на внутренних границах, если Шенгенская экспертиза подтвердит постоянные серьезные недостатки в управлении внешними границами другой страны. "Давайте действовать решительно против этой угрозы нашей общей безопасности", - призвала француженка.

Тинеке Стрик Фото: Alexis HAULOT/European Union 2024

Хотя это нововведение и относится к национальным компетенциям государств-членов, в нынешнем геополитическом контексте и с учетом близких отношений Виктора Орбана с Владимиром Путиным, оно далеко не невинно, заявила от имени группы "зеленых" нидерландка Тинеке Стрик. "Это провокация и еще один вопиющий пример того, как Орбан отдает предпочтение связям с Россией перед искренним сотрудничеством с ЕС и государствами-членами", - указала депутат. По ее мнению, Еврокомиссия должна настоять на тщательной проверке безопасности в отношении заявителей из РФ и Беларуси.

Защитить права украинских беженцев в Венгрии

Кроме того, она напомнила, что параллельно Орбан лишил прав на жилье в Венгрии украинских беженцев из так называемых "районов, где не ведутся боевые действия", и призвала Еврокомиссию немедленно принять меры против этого нарушения и настоять на согласованных стандартах предоставления защиты.

Заморозить участие Венгрии в Шенгенском договоре, а также всю финансовую помощь Евросоюза, вдобавок лишив ее права голоса в Совете ЕС призвал от имени "Левой группы" швед Йонас Хёстедт.

"Венгрия всегда свободна, - заявила ее гражданка Жужанна Борвендег от имени праворадикальной группы "Европа суверенных наций". - Это главный принцип нашего исторического конституционализма на протяжении более чем 1100 лет, и мы ожидаем, что наша независимость, наши законы и обычаи будут уважаться всеми". Она заверила депутатов, что российские шпионы не проникнут в ЕС по "национальной карте".

Выслушав всех выступавших, представитель Венгрии и по совместительству Совета ЕС не прокомментировал высказанные претензии, а пригласил Европарламент напрямую обращаться к Будапешту за разъяснениями. Еврокомиссия между тем ждет очередного письма от венгерских властей с ответами на животрепещущие вопросы.