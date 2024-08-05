В Европарламенте призывают исключить Венгрию из Шенгена

Десятки евродепутатов выступили против пророссийской политики Орбана, в частности - облегчения въезда в Венгрию для россиян и белорусов. Звучат призывы ввести контроль на ее границе и даже исключить страну из Шенгена.

В Европейском парламенте растет недовольство линией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении России на фоне ее продолжающейся агрессии против Украины. Об этом свидетельствуют инициативы евродепутатов, призывающих к ужесточению контроля на венгерской границе, среди которых немец Йоахим Штрайт (Joachim Streit) и литовец Пятрас Ауштрявичюс. "Открытое письмо, инициированное Пятрасом Ауштрявичюсом, демонстрирует широкое неприятие членами Европарламента политики братания Виктора Орбана с врагами", - сказал Штрайт DW в понедельник, 5 августа.

"Угроза безопасности" для ЕС

Речь идет об открытом письме Ауштрявичюса от 2 августа, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и подписанном почти 70 европарламентариями. В тексте выражается возмущение не только не санкционированной Евросоюзом "миротворческой миссией" Орбана, но и последним решением официального Будапешта облегчить въезд в свою страну гражданам РФ и Беларуси.

"Безответственное решение Орбана представляет собой серьезную угрозу безопасности для всех стран-членов ЕС и его граждан. Эти "работники" с венгерскими визами получат возможность свободно перемещаться по всей Шенгенской зоне. Без надлежащей проверки безопасности существует риск, что эти неевропейские граждане могут усилить российскую сеть шпионажа в Евросоюзе", - сказано в письме.

Призывы ввести контроль на границе

Подписавшиеся призывают Еврокомиссию срочно расследовать решение Венгрии, "поскольку оно может представлять собой лазейку и потенциально поставить под угрозу общее функционирование Шенгенской зоны и ее роль как безопасного пространства для граждан". В качестве возможного способа противодействия этой политике Будапешта предлагается ввести новые меры контроля на границах с Венгрией. "Другие страны Шенгенской зоны имеют право не признавать визы, выданные Венгрией гражданам России и Беларуси", - также отмечается в письме.

Йоахим Штрайт Фото: Denis LOMME

Его подписал и Йоахим Штрайт, который, однако, выступил с более радикальным предложением исключить Венгрию из Шенгенской зоны. "Еврокомиссия во главе с председательницей фон дер Ляйен должна ввести пограничный контроль на границах Венгрии. Иначе венгерская "национальная карта" станет насмешкой над мерами в отношении российских граждан, которые мы ужесточили после вторжения РФ в Украину", - заявил он. По мнению немецкого евродепутата, Орбан облегчает въезд для россиян "только чтобы оказать услугу Путину, чем подрывает основы Европейского Союза".

Ранее крупнейшая фракция Европарламента - Европейская народная партия (ЕНП) - также выразила обеспокоенность решением Венгрии смягчить визовые ограничения для граждан России и Беларуси, опасаясь, что это может способствовать шпионажу в ЕС. Председатель партии Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал главу Евросовета Шарля Мишеля поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров ЕС в октябре.

Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов

После визита Орбана в Москву Будапешт включил граждан РФ и Беларуси в программу "национальной карты", которая выдается желающим работать в Венгрии на два года с возможностью продления. Так, с 9 июля Венгрия выдает "национальные карты" заявителям из России и Беларуси.

Их Будапешт также выдает гражданам Украины, Молдовы, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Северной Македонии. Это не шенгенские визы, а разрешения на работу и вид на жительство, действительные на территории Венгрии.

Жители этих восьми стран, желающие работать или вести бизнес в Венгрии, могут подать заявление. При этом специальная проверка обладателей "национальной карты" на европейском уровне не проводится, что вызывает обеспокоенность в Евросоюзе.