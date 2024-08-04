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В МВД Бранденбурга призвали к погранконтролю с Венгрией

Роман Сулима
4 августа 2024 г.

Лидер консерваторов в Европарламенте призвал к мерам по отношению к Венгрии после ее заявления об упрощении въезда в ЕС для россиян и белорусов. В Бранденбурге заявили, что контроль на границах ЕС с Венгрией возможен.

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Граница Венгрии и Австрии
Граница Венгрии и АвстрииФото: Getty Images/T. Kronsteiner

Немецкий политик Манфред Вебер (Manfred Weber), член баварского Христианско-социального союза (ХСС) и глава фракции Европейской народной партии в Европейском парламенте призвал к необходимости принятия жестких мер в отношении планов Венгрии упростить въезд в страну для работы россиянам и белорусам. "Тот, кто пускает россиян в ЕС без проверки, ставит под угрозу безопасность Европы", - заявил Вебер в интервью газете Bild am Sonntag (BamS), опубликованной в субботу, 3 августа.

"Шпионы и убийцы Путина уже нанесли большой ущерб ЕС и Германии", - продолжил свою мысль Вебер, уточнив, что главы государств и правительств ЕС будут обязаны прояснить этот вопрос уже на своем ближайшем саммите. Ранее Манфред Вебер уже направил в Совет Евросоюза письмо, в котором высказал опасения по поводу решения Будапешта.

В свою очередь глава МВД федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) призвал к контролю на всех границах ЕС с Венгрией, заявив, что законодательство Евросоюза позволяет сделать это. В интервью BamS он заявил, что в настоящее время к этому уже призывают соседи Венгрии по ЕС - Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния. "Для страны ЕС неприемлемо практически бесконтрольно пускать россиян в страну", - заявил журналистам Штюбген.

МВД ФРГ предостерегает от создания "потенциальных шлюзов" для шпионов

Пресс-секретарь главы МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в ответе BamS отметила, что "опасность российского шпионажа и диверсий высока и еще больше возросла с начала агрессивной войны РФ против Украины", поэтому страны ЕС должны усилить защиту, а не напротив создавать "потенциальные шлюзы" для шпионов и диверсантов.

"Тщательная и строгая проверка виз" также необходима в свете состоявшегося на этой неделе обмена заключенными между Россией и западными странами, заявил депутат от "зеленых" Марсель Эммерих (Marcel Emmerich) в интервью берлинской газете Tagesspiegel. Планируемое Венгрией смягчение правил въезда "вызывает серьезную озабоченность и может потребовать принятия мер", заметил он.

Комиссар ЕС встревожена упрощением въезда россиян в Венгрию

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон также обеспокоена решением Венгрии смягчить правила въезда для граждан России и Беларуси. "Россия является угрозой безопасности. Нам нужно быть более бдительными, а не менее. Предоставить потенциальным российским шпионам и диверсантам легкий доступ в ЕС значило бы подорвать безопасность всех нас", - заявила Юханссон 1 августа. Она обратилась к венгерскому правительству с просьбой разъяснить свою позицию. Если предложенные Будапештом послабления несут риски для безопасности Евросоюза, Брюссель будет действовать, заверила Юханссон.

Бесперебойное функционирование Шенгенской зоны является предметом общего интереса, пояснила автор обращения. Еврокомиссар по внутренним делам особо выделила необходимость принимать во внимание соображения других государств Евросоюза по проблемам безопасности и миграции.

Решение Венгрии по "нацкартам" и опасения Европарламента

В начале августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, включающий граждан РФ и Беларуси в программу так называемой "национальной карты". Этот документ выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. Такие "национальные карты" могут быть выданы любой страной-членом ЕС.

Отношения между Венгрией и лидерами Евросоюза долгое время остаются напряженными. Глава венгерского правительства Орбан недавно подвергся критике Брюсселя за несогласованные поездки в Киев, Москву и Пекин, представленные Будапештом как "миротворческая миссия", направленная на поиск путей прекращения войны в Украине, которая обороняется от российской агрессии. В рамках этого вояжа венгерский премьер встретился, в частности, с президентом РФ Владимиром Путиным.

 

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