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ЕНП: Упрощение въезда россиян в Венгрию несет риски шпионажа

Даниил Сотников
30 июля 2024 г.

Смягчение Венгрией правил въезда в страну может "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности", говорится в письме главы Европейской народной партии Вебера председателю Евросовета Мишелю.

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Человек смотрит в бинокль из салона автомобиля
Глава ЕНП не видит необходимости менять порядок въезда в ВенгриюФото: Kai Remmers/dpa/picture alliance

Крупнейшая фракция Европарламента - Европейская народная партия (ЕНП) - выразила обеспокоенность решением Венгрии смягчить визовые ограничения для граждан России и Беларуси, опасаясь, что это может способствовать шпионажу в ЕС. Об этом во вторник, 30 июля, сообщают газета Financial Times и агентство Reuters со ссылкой на письмо председателя партии Манфреда Вебера (Manfred Weber) главе Европейского совета Шарлю Мишелю.

По мнению Вебера, необходимости в изменении порядка въезда в Венгрию нет, а новые венгерские правила могут "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности". "Эта политика также может облегчить россиянам перемещение по Шенгенской зоне, обходя ограничения, требуемые законодательством ЕС", - подчеркнул Вебер.

Председатель партии призвал Мишеля поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров ЕС в октябре.

Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов

После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву Будапешт включил граждан РФ и Беларуси в программу так называемой "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Специальная проверка обладателей "национальной карты" на европейском уровне не проводится, отмечает немецкое издание RND, что вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии. Согласно правилам ЕС, национальные правительства имеют право принимать решения по вопросам легальной миграции и разрешений на работу, напоминает FT.

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