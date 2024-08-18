В МИД Венгрии защитили "нацкарты" для белорусов и россиян

По словам главы МИД Венгрии, выдача "нацкарт" заявителям из РФ и Беларуси "не представляет риска для безопасности Шенгенской зоны".

Выдача Венгрией "национальных карт" заявителям из России и Беларуси "не представляет никакого риска для безопасности Шенгенской зоны". Уверенность в этом в воскресенье, 18 августа, выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, оставив соответствующую запись в Facebook.

По утверждению Сийярто, россияне и белорусы по-прежнему "будут подвергаться тщательным проверкам при въезде и пребывании в Венгрии". При этом глава венгерского внешнеполитического ведомства обвинил "коллег из Северной Европы и стран Балтии" в "кампании лжи" в отношении Будапешта. По его версии, под эту кампанию подпадают любые утверждения об отсутствии подобных проверок.

В Европарламенте опасаются создания лазеек для шпонажа

Газета Financial Times и агентство Reuters 30 июля опубликовали выдержки из письма председателя крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии - Манфреда Вебера (Manfred Weber) главе Евросовета Шарлю Мишелю.

По мнению Вебера, новые венгерские правила могут "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности". "Эта политика также может облегчить россиянам перемещение по Шенгенской зоне, обходя ограничения, требуемые законодательством ЕС", - утверждал Вебер.

Председатель партии призвал Мишеля поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров ЕС в октябре.

Венгерские власти хотят привлечь рабочую силу

После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву Будапешт с 9 июля включил граждан РФ и Беларуси в программу так называемой "национальной карты". Она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Речь идет о разрешении на работу и проживание, действительном только на территории Венгрии.

Венгерские власти таким образом хотят привлечь рабочую силу. Она будет использоваться, в первую очередь, на строительстве новой АЭС, которое будет вести российская корпорация "Росатом".

Выдача виз или "национальных карт" нескольким сотням человек из России или Беларуси, на которых распространяются санкции ЕС в связи с агрессивной войной России против Украины, невозможна.

Вместе с тем специальная проверка обладателей "национальной карты" на европейском уровне не проводится, указывали издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии.

В то же время национальные правительства стран Евросоюза имеют право самостоятельно принимать решения по вопросам легальной миграции и разрешений на работу, напоминала газета Financial Times.

Карту можно использовать для поездок в страны Шенгенской зоны

Владельцы "национальной карты", выданной Венгрией, могут использовать ее для поездок во все 29 стран Шенгенской зоны на 90 дней без оформления шенгенской визы, которая обычно является обязательной.

При этом страны Шенгенской зоны могут отказать во въезде, если, например, существует риск для нацбезопасности. Механизм регулируется статьей 6 Закона о границах ЕС.

Депутат Европарламента от "Союза-90"/"зеленых" Сергей Лагодинский раскритиковал решение Будапешта в интервью RND, но предостерег от того, чтобы подозревать всех выходцев из России и Беларуси. В МВД Бранденбурга позднее призвали к погранконтролю с Венгрией.