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Венгрия зовет на работу россиян и белорусов и дает нацкарты

Бернд Ригерт | Виталий Кропман
31 июля 2024 г.

Венгрия упростила процесс получения "национальной карты" для заявителей из РФ и Беларуси. Что это за документ, можно ли его приравнять к шенгенской визе и почему это решение вызывает опасения в других странах Евросоюза?

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает близкие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает близкие отношения с президентом РФ Владимиром ПутинымФото: Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS

С 9 июля 2024 года Венгрия выдает "национальные карты" заявителям из России и Беларуси. Это не шенгенские визы, а разрешения на работу и вид на жительство, действительные на территории Венгрии. Такие "национальные карты" могут быть выданы любой страной-членом ЕС. Их Будапешт также выдает гражданам Украины, Молдовы, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Северной Македонии. Жители этих восьми стран, желающие работать или открыть компанию в Венгрии, могут подать соотвествующее заявление.

Венгрия хочет привлечь рабочую силу из РФ

Венгерские власти таким образом хотят привлечь рабочую силу, в том числе из России. Она будет использоваться, в первую очередь, на строительстве новой  АЭС , которое будет вести российская корпорация  "Росатом ".

Строительные работы на месте будущих энергоблоков венгерской АЭС
Строительные работы на месте будущих энергоблоков венгерской АЭСФото: Attila Kisbenedek/AFP via Getty Images

Обработка заявлений на получение "национальных карт" будет ускорена и не потребует специальной проверки безопасности. Ведь визовый кодекс, действующий во всех странах-членах Шенгенской зоны, требует, как минимум, сравнения с Шенгенской информационной системой (SIS), в которой перечислены разыскиваемые преступники или опасные лица. Кроме того, выдача виз или "национальных карт" нескольким сотням человек из России или Беларуси, на которых распространяются санкции ЕС в связи с агрессивной войной России против Украины, невозможна.

Опасения по поводу решения Будапешта

Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) в направленном в Совет Европейского Союза письме высказал опасения по поводу решения Будапешта. Россия и Беларусь воспринимаются в ЕС как угроза и новая венгерская практика может "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности". Манфред Вебер призвал глав государств и правительств ЕС рассмотреть вопрос о "национальной карте" Венгрии на следующем саммите в октябре. Депутат Европарламента от "зеленых" Сергей Лагодинский также раскритиковал решение Будапешта в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), но предостерег от того, чтобы подозревать всех выходцев из России и Беларуси. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз доказывает, что является слугой Кремля, указал Лагодинский.

Путешествие в Шенгенскую зону с венгерской картой

Владельцы "национальной карты", выданной Венгрией, могут использовать ее для поездок во все 29 стран Шенгенской зоны на 90 дней без оформления шенгенской визы, которая обычно является обязательной. В то же время страны Шенгенской зоны могут отказать им во въезде, если, например, может возникнуть риск для национальной безопасности. Это регулируется статьей 6 Закона о границах ЕС, так называемым Шенгенским кодексом о границах. "Комиссия находится в контакте с венгерскими властями, чтобы оценить масштабы и последствия новой венгерской практики", - заявила в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Анитта Книппер.

90 процентов всех заявителей получают шенгенскую визу

В целом в ЕС не существует особых визовых ограничений или даже санкций против рядовых граждан России или Беларуси. Несмотря на агрессивную войну РФ в Украине, они могут обратиться за шенгенской визой, которая дает право на въезд во все страны Шенгенского соглашения на 90 дней. В Шенгенскую зону, внутри которой не осуществляется контроль на границах, входят 25 стран ЕС, а также Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия. По данным Еврокомиссии, в 2023 году за шенгенскими визами обратились 520 000 россиян; 10 процентов заявлений на получение визы были отклонены. В 2022 году, когда началась война, было подано 690 000 заявлений на получение визы.

Россияне и белорусы продолжают получать шенгенские визы
Россияне и белорусы продолжают получать шенгенские визыФото: picture alliance/dpa

Для сравнения, в 2023 году в мире было выдано восемь миллионов шенгенских виз. Россия входит в пятерку стран-лидеров по количеству выданных виз. Таким образом, потенциальные шпионы могут въехать в страну по "обычной" визовой процедуре, и им необязательно получать "национальную карту" - разрешение на работу в Венгрии.

Глава МИД Венгрии обвиняет страны Балтии в пропаганде

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который в настоящее время также председательствует в Совете ЕС, отверг критику в адрес венгерских властей относительно правил въезда для российских и белорусских трудовых мигрантов. Высказанные опасения по поводу безопасности являются частью "балтийской пропагандистской кампании", заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью онлайн-платформе Budapest Times. Министр заявил, что россияне и белорусы получат вид на жительство в Венгрии в рамках надлежащей юридической процедуры и им по-прежнему будут необходимы визы для въезда в Шенгенскую зону. Однако это не совсем верно. Для туристического въезда в другие страны Шенгенской зоны, согласно Шенгенскому пограничному кодексу, достаточно венгерской "национальной карты" на 90 дней. Однако россияне и белорусы с этим документом не имеют права работать в других странах ЕС.

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