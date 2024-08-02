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Комиссар ЕС встревожена упрощением въезда россиян в Венгрию

Павел Мыльников
2 августа 2024 г.

Расширение венгерской программы "национальных карт" на россиян и белорусов может облегчить потенциальным шпионам и диверсантам из РФ доступ в ЕС, заявила еврокомиссар по внутренним делам Юханссон.

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Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон
Ильва Юханссон (фото из архива)Фото: Geneviève Engel/European Union

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон обеспокоена решением Венгрии смягчить правила въезда для граждан России и Беларуси. "Россия является угрозой безопасности. Нам нужно быть более бдительными, а не менее. Предоставить потенциальным российским шпионам и диверсантам легкий доступ в ЕС значило бы подорвать безопасность всех нас", - заявила Юханссон в четверг, 1 августа.

Комиссар ЕС обратилась к венгерскому правительству с просьбой разъяснить свою позицию. Если предложенные Будапештом послабления несут риски для безопасности Евросоюза, Брюссель будет действовать, заверила Юханссон.

Бесперебойное функционирование Шенгенской зоны является предметом общего интереса, пояснила автор обращения. Еврокомиссар по внутренним делам особо выделила необходимость принимать во внимание соображения других государств Евросоюза по проблемам безопасности и миграции.

Решение Венгрии по "нацкартам" и опасения Европарламента

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, включающий граждан РФ и Беларуси в программу так называемой "национальной карты". Этот документ выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. Такие "национальные карты" могут быть выданы любой страной-членом ЕС.

Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) в направленном в Совет Европейского Союза письме высказал опасения по поводу решения Будапешта. Россия и Беларусь воспринимаются в ЕС как угроза, поэтому новая венгерская практика может "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности", пояснил Вебер. Политик призвал главы государств и правительств ЕС рассмотреть вопрос о "национальной карте" Венгрии на следующем саммите в октябре.

С критикой решения Будапешта выступил и депутат Европарламента от немецкой "зеленых" Сергей Лагодинский. Однако в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland он предостерег от того, чтобы подозревать всех выходцев из России и Беларуси.

Премьер Венгрии - под критикой Брюсселя

Отношения между Венгрией и лидерами Евросоюза долгое время остаются напряженными. Глава венгерского правительства Орбан недавно подвергся критике Брюсселя за несогласованные поездки в Киев, Москву и Пекин, представленные Будапештом как "миротворческая миссия", направленная на поиск путей прекращения войны в Украине, которая обороняется от российской агрессии. В рамках этого вояжа венгерский премьер встретился, в частности, с президентом РФ Владимиром Путиным.

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