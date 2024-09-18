Пейджеры для "Хезболлах" были произведены в Европе

Пейджеры, взорвавшиеся у тысяч боевиков "Хезболлах", были произведены венгерской компанией BAC, заявили в тайваньской компании.

Тайваньская компания Gold Apollo заявила, что не имеет отношения к производству пейджеров, заказанных радикальным ливанским шиитским движением "Хезболлах". В Тайбэе уточнили, что заключили соглашение с зарегистрированной в Будапеште компанией BAC Consulting KFT, в соответствии с которым BAC может использовать тайваньский бренд, однако продукцию производит самостоятельно.

"Модель пейджера AR-924 производится и продается компанией BAC. Мы предоставляем только разрешение на товарный знак нашего бренда и не участвуем в разработке или производстве этого продукта", - говорится в заявлении Gold Apollo , опубликованном в среду, 18 сентября. Ранее о том, что пейджеры, взорвавшиеся у тысяч боевиков "Хезболлах", были произведены тайваньской компанией Gold Apollo, сообщила газета The New York Times.

У тысяч боевиков "Хезболлах" взорвались пейджеры

17 сентября в Ливане массово взорвались пейджеры, заказанные боевиками "Хезболлах". По данным Reuters, взрывчаткой были начинены около пяти тысяч устройств. В результате взрывов, по сведениям ближневосточных СМИ, погибли не менее 11 человек, еще около четырех тысяч получили ранения, 400 пострадавших находятся в критическом состоянии.

По информации ряда СМИ, за взрывами стоят израильские военные и разведка. Источник Reuters утверждал, что пейджеры были модифицированы израильской разведслужбой "Моссад" "на этапе производства". По версии источников Sky News Arabia, в устройства был заложен пентаэритриттетранитрат - взрывчатое вещество с содержанием эфира азотной кислоты, которое применяется для снаряжения капсюлей-детонаторов. Как утверждается, взрывы произошли, когда "Моссад" дистанционно повысил температуру аккумуляторов.

Глава Минобороны Израиля: Война с "Хезболлах" все ближе

Из-за практически ежедневных столкновений на границе с Ливаном шансы на дипломатическое урегулирование с "Хезболлах" становятся все меньше, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант после встречи с заместителем помощника президента США и старшим советником Госдепартамента по энергетической безопасности Эймосом Хокстином. "Возможность соглашения сокращается, поскольку "Хезболлах" продолжает связывать себя с ХАМАС и отказывается прекратить конфликт", - заявил министр.

По словам Галанта, на северной границе Израиля десятки тысяч израильтян не могут вернуться в свои дома. Единственная возможность для обеспечения их безопасности - крупная военная операция, подчеркнул министр.