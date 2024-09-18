  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыЛиван

Пейджеры для "Хезболлах" были произведены в Европе

Лиза Ламбрехт
18 сентября 2024 г.

Пейджеры, взорвавшиеся у тысяч боевиков "Хезболлах", были произведены венгерской компанией BAC, заявили в тайваньской компании.

https://p.dw.com/p/4kkVa
Взорвавшийся пейджер в Ливане
Взорвавшийся пейджер в ЛиванеФото: Balkis Press/ABACA/IMAGO

Тайваньская компания Gold Apollo заявила, что не имеет отношения к производству пейджеров, заказанных радикальным ливанским шиитским движением "Хезболлах". В Тайбэе уточнили, что заключили соглашение с зарегистрированной в Будапеште компанией BAC Consulting KFT, в соответствии с которым BAC может использовать тайваньский бренд, однако продукцию производит самостоятельно.

"Модель пейджера AR-924 производится и продается компанией BAC. Мы предоставляем только разрешение на товарный знак нашего бренда и не участвуем в разработке или производстве этого продукта", - говорится в заявлении Gold Apollo, опубликованном в среду, 18 сентября. Ранее о том, что пейджеры, взорвавшиеся у тысяч боевиков "Хезболлах", были произведены тайваньской компанией Gold Apollo, сообщила газета The New York Times.

У тысяч боевиков "Хезболлах" взорвались пейджеры

17 сентября в Ливане массово взорвались пейджеры, заказанные боевиками "Хезболлах". По данным Reuters, взрывчаткой были начинены около пяти тысяч устройств. В результате взрывов, по сведениям ближневосточных СМИ, погибли не менее 11 человек, еще около четырех тысяч получили ранения, 400 пострадавших находятся в критическом состоянии.

По информации ряда СМИ, за взрывами стоят израильские военные и разведка. Источник Reuters утверждал, что пейджеры были модифицированы израильской разведслужбой "Моссад" "на этапе производства". По версии источников Sky News Arabia, в устройства был заложен пентаэритриттетранитрат - взрывчатое вещество с содержанием эфира азотной кислоты, которое применяется для снаряжения капсюлей-детонаторов. Как утверждается, взрывы произошли, когда "Моссад" дистанционно повысил температуру аккумуляторов.

Глава Минобороны Израиля: Война с "Хезболлах" все ближе

Из-за практически ежедневных столкновений на границе с Ливаном шансы на дипломатическое урегулирование с "Хезболлах" становятся все меньше, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант после встречи с заместителем помощника президента США и старшим советником Госдепартамента по энергетической безопасности Эймосом Хокстином. "Возможность соглашения сокращается, поскольку "Хезболлах" продолжает связывать себя с ХАМАС и отказывается прекратить конфликт", - заявил министр.

По словам Галанта, на северной границе Израиля десятки тысяч израильтян не могут вернуться в свои дома. Единственная возможность для обеспечения их безопасности - крупная военная операция, подчеркнул министр.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Освобожденные ХАМАС заложники

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Более 240 заложников, среди которых старики, женщины и дети, захватили террористы ХАМАС во время масштабной атаки на Израиль 7 октября. Как идет процесс возвращения домой заложников - в галерее DW.
Конфликты28 ноября 2023 г.14 фото
Последствия удара по деревне Мадждаль Шамс

Чем грозит Ливану возможная война Израиля против "Хезболлах"

Чем грозит Ливану возможная война Израиля против "Хезболлах"

Возможная война между Израилем и террористической организацией "Хезболлах" может привести не только к разрушению инфраструктуры Ливана, но и к новому конфликту на Ближнем Востоке. Насколько велика такая вероятность?
Конфликты30 июля 2024 г.
Пострадавшие от взрывов в Ливане

СМИ: "Моссад" заложил взрывчатку в пейджеры для "Хезболлах"

СМИ: "Моссад" заложил взрывчатку в пейджеры для "Хезболлах"

По данным источников Reuters, пейджеры были модифицированы "на этапе производства". По версии источников Sky News Arabia, взрывчатка сдетонировала после нагрева аккумуляторов.
Политика18 сентября 2024 г.
Показать еще