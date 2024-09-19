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Венгрия хочет отказаться от миграционных правил ЕС

Анастасия Аринушкина
19 сентября 2024 г.

Будапешт вслед за Нидерландами объявил, что намерен выйти из правил ЕС по предоставлению убежища. Однако маловероятно, что обе страны добьются успеха в этом.

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Здание венгерского парламента в Будапеште (фото из архива)
Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Венгрия вслед за Нидерландами объявила о намерении отказаться от соблюдения миграционных правил Европейского Союза. Об этом в среду, 18 сентября, заявил министр по европейским делам Венгрии Янош Бока.

"Необходимы жесткие меры против нелегальной миграции", - написал министр на своей странице в соцсети X. Именно поэтому Будапешт хочет подать заявку в Еврокомиссию, чтобы выйти из правил ЕС по предоставлению убежища. Ранее с подобным запросом в европейское ведомство обратились Нидерланды. Лидер крупнейшей в Нидерландах правопопулистской Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что "это признак того, что дует новый ветер".

Маловероятно, что Нидерланды и Венгрия добьются успеха со своей инициативой. Для исключения этих государств из миграционной системы Евросоюза потребуется согласие всех 27 его членов.

Правопопулистское правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном уже много лет проводит антимигрантскую политику и поэтому находится в постоянном конфликте с Еврокомиссией. В настоящее время Будапешт отказывается выплачивать штраф в размере 200 миллионов евро, наложенный Европейским судом в связи с его ограничительной политикой в отношении предоставления убежища. Поэтому Брюссель хочет вычесть эти деньги из будущих платежей ЕС в пользу Венгрии. 

 

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