Венгрия хочет отказаться от миграционных правил ЕС

Будапешт вслед за Нидерландами объявил, что намерен выйти из правил ЕС по предоставлению убежища. Однако маловероятно, что обе страны добьются успеха в этом.

Венгрия вслед за Нидерландами объявила о намерении отказаться от соблюдения миграционных правил Европейского Союза. Об этом в среду, 18 сентября, заявил министр по европейским делам Венгрии Янош Бока.

"Необходимы жесткие меры против нелегальной миграции", - написал министр на своей странице в соцсети X. Именно поэтому Будапешт хочет подать заявку в Еврокомиссию, чтобы выйти из правил ЕС по предоставлению убежища. Ранее с подобным запросом в европейское ведомство обратились Нидерланды. Лидер крупнейшей в Нидерландах правопопулистской Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что "это признак того, что дует новый ветер".

Маловероятно, что Нидерланды и Венгрия добьются успеха со своей инициативой. Для исключения этих государств из миграционной системы Евросоюза потребуется согласие всех 27 его членов.

Правопопулистское правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном уже много лет проводит антимигрантскую политику и поэтому находится в постоянном конфликте с Еврокомиссией. В настоящее время Будапешт отказывается выплачивать штраф в размере 200 миллионов евро, наложенный Европейским судом в связи с его ограничительной политикой в отношении предоставления убежища. Поэтому Брюссель хочет вычесть эти деньги из будущих платежей ЕС в пользу Венгрии.