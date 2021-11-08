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Азербайджан

ARCHIV - 18.01.2011, Ungarn, Budapest: Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, die frühere OSZE-Beauftragte für Pressefreiheit, Dunja Mijatovic, spricht während einer Pressekonferenz. Mijatovic kritisierte, dass die Polizei Menschen noch zu häufig wegen ihrer Hautfarbe oder Sprache überprüft. Das sogenannte «ethnische Profiling» sei weiterhin in Europa verbreitet, erklärte Dunja Mijatovic am Donnerstag in einer Mitteilung. Foto: Lajos Soos/MTI/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Комиссар СЕ призвала к соблюдению прав человека в конфликте вокруг Карабаха 08.11.2021

Дунья Миятович потребовала от Еревана и Баку обеспечить гуманитарным организациям доступ в зону конфликта. Она обвинила в необъективности и Армению, и Азербайджан.
Journalist Afgan Mukhtarli in Berlin

Похищение, тюрьма, эмиграция: история азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы 31.10.2021

Азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы был похищен в Тбилиси, посажен в тюрьму в Баку, а после внезапного освобождения "сослан" в Лейпциг.
Konflikt in Nagorny Karabach, armenisch-azerbaydzanische Grenze nach dem Krieg, armenische Soldaten im Grenzgebiet, armenische Dörfer im Grenzgebiet, Juni 2021

Армения и Азербайджан судятся друг с другом в Международном суде 14.10.2021

Иски связаны с войной за Нагорный Карабах. Стороны обвиняют друг друга в пытках военнопленных, осквернении святынь и других преступлениях.
Blogger Alexander Lapschin aus Russland, am 20.01.2021 in Eriwan, Armenien. (c) Ashot Gazazyan/DW

ЕСПЧ отклонил жалобу Баку по делу блогера Лапшина 11.10.2021

Страсбургский суд отклонил жалобу Азербайджана на решение о признании правительства этой страны виновным в деле блогера Александра Лапшина.
Das von der offiziellen Website der iranischen Armee stammende Bild zeigt den Abschuss einer Rakete aus einem mobilen Raketenwerfer während einer Militärübung. In der Nähe der Grenze zu Aserbaidschan haben Bodentruppen der iranischen Armee mit einer Militärübung begonnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Иран начал военные учения у границы с Азербайджаном 01.10.2021

Баку критикует решение Тегерана проводить маневры у границы с Азербайджаном. Иран объяснил учения желанием обеспечить стабильность в регионе.
FILES - epa04118442 Judges of the International Court of Justice (ICC) sit in the courtroom during the first day of the witnesses in the Croatia vs. Serbia case in the Peace Palace in The Hague, The Netherlands, 10 March 2014. Croatia accuses neighboring country Serbia of committing genocide in the 1990s at the breakup of Yugoslavia. EPA/BART MAAT (zu dpa Höchstes UN-Gericht entscheidet zu Völkermord-Klagen am 02.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Международный суд ООН вскоре рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана 30.09.2021

Слушания 14-15 октября будут касаться требования о введении временных обеспечительных мер, поданного Арменией, а 18-19 октября - аналогичного требования, поданного Азербайджаном, сообщили в суде.
Niederlande: Der Friedenspalast in Den Haag. Sitz des Internationalen Gerichtshofs der UN. Foto vom 20. Mai 2017. | Verwendung weltweit

Азербайджан подал в Международный суд ООН встречный иск против Армении 24.09.2021

В числе прочего Баку обвиняет Ереван в "этнических чистках" и тем самым - в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
6423411 19.12.2020 Flowers are laid at the Yerablur Military Memorial Cemetery to commemorate those who died during the recent armed conflict over the disputed region of Nagorno-Karabakh, in Yerevan, Armenia. On December 19, a three-day nationwide mourning period starts in Armenia. Andranik Ghazaryan / Sputnik

Пашинян назвал число погибших в осеннем конфликте в Нагорном Карабахе 24.08.2021

В результате военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года погибли 3773 армянских военнослужащих, 243 пропали без вести, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Konflikt in Nagorny Karabach, armenisch-azerbaydzanische Grenze nach dem Krieg, armenische Soldaten im Grenzgebiet, armenische Dörfer im Grenzgebiet, Juni 2021

Армения призвала к новым мирным переговорам с Азербайджаном 12.08.2021

По словам премьера Армении Пашиняна, его страна готова участвовать в переговорном процессе на самом высоком уровне. На границе между двумя странами уже многие месяцы не прекращаются перестрелки.

06.08.2021++++ Flames rise as a wildfire burns at the village of Afidnes, north of Athens, Greece August 6, 2021. REUTERS/Costas Baltas

Европейские пожарные и спецтехника помогут Греции в борьбе с огнем 07.08.2021

Свою помощь Греции предоставили Израиль, Кипр, Румыния, Украина, Франция, Швеция и Швейцария. Турции в борьбе с огнем помогают Азербайджан, Казахстан и США.
14.07.2020, Armenien, Tawusch: Ein armenischer Soldat schaut an der Frontlinie durch ein Fernglas. Bei den seit Tagen andauernden Gefechten an der Grenze zwischen den Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan im Südkaukasus sind auf beiden Seiten erneut mehrere Menschen gestorben. Foto: Uncredited/Armenian Defense Ministry Press Service/PAN Photo/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Стрельба на границе Армении и Азербайджана: война возвращается? 28.07.2021

На границе Армении и Азербайджана в ночь на 28 июля произошла очередная перестрелка, есть погибшие. Насколько вероятна новая вспышка вооруженного конфликта между странами и как предотвратить эскалацию? Интервью DW.
Konflikt in Nagorny Karabach, armenisch-azerbaydzanische Grenze nach dem Krieg, armenische Soldaten im Grenzgebiet, armenische Dörfer im Grenzgebiet, Juni 2021

В результате стрельбы на армяно-азербайджанской границе есть убитые и раненые 28.07.2021

Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации на границе, где в результате перестрелки погибли трое и ранены пятеро военнослужащих Армении. Азербайджан заявил о двух раненных военных.
Konflikt in Nagorny Karabach, armenisch-azerbaydzanische Grenze nach dem Krieg, armenische Soldaten im Grenzgebiet, armenische Dörfer im Grenzgebiet, Juni 2021

Армения и Азербайджан сообщают о стрельбе на границе 28.07.2021

Локальные бои идут на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, заявил Ереван. Стороны обвинили друг друга в провокациях.
28.08.2016 An Israeli woman uses her iPhone in front of the building housing the Israeli NSO group, on August 28, 2016, in Herzliya, near Tel Aviv. - Apple iPhone owners, earlier in the week, were urged to install a quickly released security update after a sophisticated attack on an Emirati dissident exposed vulnerabilities targeted by cyber arms dealers. Lookout and Citizen Lab worked with Apple on an iOS patch to defend against what was called Trident because of its triad of attack methods, the researchers said in a joint blog post. Trident is used in spyware referred to as Pegasus, which a Citizen Lab investigation showed was made by an Israel-based organization called NSO Group. (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

Проект Pegasus: кого мог прослушивать Баку c помощью израильского ПО 19.07.2021

Мировые СМИ опубликовали данные о возможной слежке в ряде стран за правозащитниками и журналистами с помощью израильского программного обеспечения Pegasus. Одна из стран - Азербайджан.

European Council President Charles Michel (L) and Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan (R) attend a press conference in Yerevan on July 17, 2021. (Photo by Karen MINASYAN / AFP) (Photo by KAREN MINASYAN/AFP via Getty Images)

Брюссель выделит на помощь Еревану 2,6 миллиарда евро 17.07.2021

ЕС намерен активнее участвовать в решении проблем региона, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в Ереване. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в новых обстрелах.
Armenian soldiers patrol a road outside the village of Berdashen on November 27, 2020, at the ceasefire line drawn between Armenia and Azerbaijan after six weeks of fighting over the disputed Nagorno-Karabakh region. (Photo by Karen MINASYAN / AFP)

Азербайджан освободил 15 армянских военнослужащих 04.07.2021

Армянских военнослужащих доставили в Ереван на самолете ВКС России. Армения в ответ передала Азербайджану карты минных полей.
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