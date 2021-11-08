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Дунья Миятович потребовала от Еревана и Баку обеспечить гуманитарным организациям доступ в зону конфликта. Она обвинила в необъективности и Армению, и Азербайджан.
Азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы был похищен в Тбилиси, посажен в тюрьму в Баку, а после внезапного освобождения "сослан" в Лейпциг.
Иски связаны с войной за Нагорный Карабах. Стороны обвиняют друг друга в пытках военнопленных, осквернении святынь и других преступлениях.
Страсбургский суд отклонил жалобу Азербайджана на решение о признании правительства этой страны виновным в деле блогера Александра Лапшина.
Баку критикует решение Тегерана проводить маневры у границы с Азербайджаном. Иран объяснил учения желанием обеспечить стабильность в регионе.
Слушания 14-15 октября будут касаться требования о введении временных обеспечительных мер, поданного Арменией, а 18-19 октября - аналогичного требования, поданного Азербайджаном, сообщили в суде.
В числе прочего Баку обвиняет Ереван в "этнических чистках" и тем самым - в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В результате военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года погибли 3773 армянских военнослужащих, 243 пропали без вести, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По словам премьера Армении Пашиняна, его страна готова участвовать в переговорном процессе на самом высоком уровне. На границе между двумя странами уже многие месяцы не прекращаются перестрелки.
Свою помощь Греции предоставили Израиль, Кипр, Румыния, Украина, Франция, Швеция и Швейцария. Турции в борьбе с огнем помогают Азербайджан, Казахстан и США.
На границе Армении и Азербайджана в ночь на 28 июля произошла очередная перестрелка, есть погибшие. Насколько вероятна новая вспышка вооруженного конфликта между странами и как предотвратить эскалацию? Интервью DW.
Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации на границе, где в результате перестрелки погибли трое и ранены пятеро военнослужащих Армении. Азербайджан заявил о двух раненных военных.
Локальные бои идут на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, заявил Ереван. Стороны обвинили друг друга в провокациях.
Мировые СМИ опубликовали данные о возможной слежке в ряде стран за правозащитниками и журналистами с помощью израильского программного обеспечения Pegasus. Одна из стран - Азербайджан.
ЕС намерен активнее участвовать в решении проблем региона, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в Ереване. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в новых обстрелах.
Армянских военнослужащих доставили в Ереван на самолете ВКС России. Армения в ответ передала Азербайджану карты минных полей.
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