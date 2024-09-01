Партия Алиева выиграла парламентские выборы в Азербайджане

Партия президента Азербайджана Ильхама Алиева получила 68 из 125 мест в парламенте страны по итогам прошедших в воскресенье, 1 сентября, досрочных выборов. Об этом сообщил в понедельник, 2 сентября, Центризбирком страны после обработки бюллетеней со всех избирательных участков. Обнародованные ЦИК данные являются предварительными. Окончательные итоги Центризбирком должен подвести в течение 20 дней и передать протокол на утверждение в Конституционный суд, который вынесет свой вердикт в течение 10 дней.

Еще 46 мест достанутся независимым кандидатам, которые поддерживают нынешний курс правительства страны. Среди них - посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, баллотировавшийся по одному из округов в Карабахе. Оставшиеся места получила оппозиция.

Оппозиция в Азербайджане бойкотировала выборы

Столь малое количество мест, полученных оппозицикй, объясняется тем, что главная оппозиционная партия страны - Партия Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) - приняла решение бойкотировать досрочные парламентские выборы. Свое решение она объяснила тем, что в существующих условиях участвовать в них бессмысленно. "Если бы выборы были хотя бы частично прозрачными, мы бы участвовали и победили. Но здесь нет и 1% прозрачности. В таком случае зачем нам участвовать в этих выборах?" - объяснил позицию ПНФА советник председателя партии Мамед Ибрагим.

К бойкоту присоединилась также коалиция Национальный совет демократических сил Азербайджана (НСДС). В своем заявлении они назвали выборы "дешевым фарсом", участие в которых "ненужное и вредное с точки зрения национальных интересов".

Участие в кампании приняла оппозиционная партия "Мусават".

Выборы в Азербайджане проходят без наблюдателей ПАСЕ

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли без участия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и на фоне роста числа политических заключенных в стране. Так, за последние месяцы в тюрьме оказались сотрудники и руководители местных расследовательских изданий и многие другие журналисты.