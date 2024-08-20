Азербайджан подал заявку на членство в БРИКС

Азербайджан подал запрос на вступление в БРИКС на следующий день после визита Владимира Путина в Баку.

Азербайджан попросил принять его в состав БРИКС. "Азербайджан уже подал официальную заявку", - сообщил во вторник, 20 августа, начальник пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде. Об интересе Баку к вступлению в БРИКС говорилось в совместном заявлении президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева по итогам переговоров 19 августа. О заинтересованности Баку в присоединении к БРИКС сообщил 18 августа и посол республики в России Полад Бюльбюль оглы. Отвечая на вопрос, подала ли его страна заявку на присоединение, он заявил, что желающие вступить в БРИКС фактически образовали "большую очередь".

БРИКС - межправительственная организация, в которую в настоящее время входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Еще ряд стран выразили желание присоединиться к организации. Создание БРИКС инициировала Россия. Первая министерская встреча в формате организации состоялась в кулуарах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 сентября 2006 года.

Вступление в БРИКС не имеет юридических последствий. За все годы существования группы входящие в нее страны не смогли подписать даже соглашение о свободной торговле.