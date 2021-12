‘Champions’: Bayern Munique e Sporting entre as 12 equipas apuradas para 'oitavos'

Os campeões alemães somaram cinco vitórias em cinco jogos e nesta quarta-feira (08.12) pode atirar o Barcelona para a Liga Europa em caso da vitória, em jogo a contar para a sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Na época passada, o Bayern caiu aos pés de Paris Saint-Germain (PSG), nos quartos de final, devido aos golos encaixados fora, em Paris. Na presente campanha, com 19 golos marcados e três sofridos, os bávaros aumentaram para 21 a série invicta fora na Champions League.

Nesta quarta-feira (08.12), deverá ficar definido, entre Benfica e Barcelona, quem vai acompanhar o Bayern no grupo E. O Benfica, terceiro classificado, com cinco pontos, recebe esta quarta-feira à noite os ucranianos do Dínamo de Kiev, quarto lugar com um ponto.

Sporting perde em Amesterdão

No Grupo C, o Sporting, já qualificado para os oitavos de final, perdeu por 4-2 na visita ao líder Ajax, disputado em Amesterdão.

O líder Ajax fechou o Grupo C com 100% de aproveitamento e com 18 pontos, o dobro do Sporting, que terminou no segundo posto, com nove, os mesmos do Borussia Dortmund, que venceu por 5-0 na receção ao Besiktas, último colocado, sem qualquer ponto.

RB Leipzig vai jogar a Liga Europa

FC Porto perde cai para a Liga Europa

No Grupo B, o FC Porto foi afastado da Liga dos Campeões de futebol, ao perder em casa com o Atlético de Madrid 3-1. Com esta derrota, o FC Porto segue para a Liga Europa, na qual vai disputar o acesso aos oitavos de final num 'play-off' com o segundo classificado da fase de grupos desta competição.

Leipzig nos 16 avos de final da Liga Europa

O Leipzig venceu o líder Manchester City, por 2-1, na derradeira jornada do grupo A. Já com todas as posições do grupo definidas, com City e Paris Saint-Germain assegurados nos ‘oitavos' e o Leipzig nos 16 avos de final da Liga Europa, as partidas da sexta e última ronda serviram apenas para cumprir calendário e para rechear os ‘cofres' de germânicos e parisienses, tendo em conta que cada vitória rende 2,8 milhões de euros.

Em Paris, a equipa comandada por Mauricio Pochettino voltou a vencer na competição, goleando os belgas por 4-1, mas acabou por perder o internacional luso Nuno Mendes logo no arranque do segundo tempo, devido a lesão.

Kylian Mbappé, aos dois e sete minutos, e Lionel Messi, aos 38 e 76, este último de grande penalidade, ‘bisaram' na partida, sendo que, pelo meio, Mats Rits anotou o tento de honra do Club Brugge, aos 68.