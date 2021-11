Donald Trump é empreendedor imobiliário, estrela de televisão e o 45º Presidente dos Estados Unidos da América (EUA).

Trump venceu as eleições presidenciais de 8 de novembro de 2016 como candidato republicano. Derrotou Hillary Clinton, a candidata do Partido Democrata. Antes da sua carreira política foi mais conhecido com empresário e bilionário. Donald Trump herdou o dinheiro para os seus investimentos do pai. Trump é famoso pelos seus investimentos imobiliários como um casino em Atlantic City (Nova Jérsia) e edifício Trump ("Trump Tower") em Nova Yorque. Em 16 de junho de 2015, Trump anunciou a candidatura para a corrida presidencial pelo Partido Republicano. O seu slogan foi: "Faça a América grande outra vez" ("Make America great again"). A campanha foi feita ao lado da família e com slogans contra imigrantes, muçulmanos, mulheres e adversários políticos. Investiu muito nos mídia sociais como o Twitter.