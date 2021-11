O Manchester United Football Club é um clube inglês de futebol, sediado em Trafford, na região metropolitana de Manchester.

O Manchester United é um dos clubes com maior sucesso no campeonato inglês. O clube venceu 20 campeonatos ingleses (Premier League) desde a sua fundação. No palmarés do United contam-se ainda 12 Taças de Inglaterra e cinco Taças da Liga Inglesa. Em 1968, o Manchester United tornou-se no primeiro clube inglês a vencer a Liga dos Campeões, batendo o Sport Lisboa e Benfica por 4-1. O United viria a ganhar a sua segunda Liga dos Campeões em 1998-99 e a terceira em 2007-08. O clube venceu ainda a Taça UEFA em 2016-17 e é detentor de uma Supertaça da UEFA (1990-91) e de uma Taça dos Clubes Vencedores de Taças (1990-91). Em 1999, o Manchester United venceu uma Supertaça Intercontinental e em 2008 arrecadou a Taça do Mundo de Clubes da FIFA. Os "Diabos Vermelhos", como são conhecidos, têm como “reduto” o Estádio de Old Trafford. De 1986 a 2013 o seu treinador foi Alex Ferguson.