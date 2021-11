O Ballspiel-Verein Borussia 1909 e. V. Dortmund, mais conhecido por Borussia de Dortmund, Dortmund ou pelo acrónimo BVB, é um clube desportivo alemão.

O Borussia de Dortmund foi fundado a 19 de dezembro de 1909 e tem a sua sede em Dortmund, no estado federal alemão da Renânia do Norte-Vestfália. O clube joga na Bundesliga, a primeira liga do futebol da Alemanha. O Borussia, ao lado do Bayern Munique e do Hamburgo, é uma das três únicas equipas alemãs a conquistarem a Liga dos Campeões da UEFA. Além de oito títulos do campeonato alemão, e ainda ter sido vice-campeão da Liga Europa da UEFA em 1993 e 2002, possui um título da Taça dos Clubes Vencedores de Taças, contra o Liverpool, na temporada 1965-1966. O Borussia de Dortmund chegou ainda à final da Liga dos Campeões da Europa em 2013, tendo perdido o jogo contra o Bayern de Munique.