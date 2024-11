Golaço de Jamal Musiala assegura a quarta vitória consecutiva do Bayern de Munique na Bundesliga. O médio alemão soltou um petardo da intermediária - a bola tocou no travessão e bateu na relva rente à linha da baliza, mas dentro. Indefensável para o arqueiro do St. Pauli. Os bávaros abrem cinco pontos na liderança. Vem aí o primeiro título de Harry Kane?