Espanha, oficialmente Reino de Espanha, é um país situado na Europa meridional, na península Ibérica. A sua capital é Madrid.

Espanha é delimitada a sul e a leste pelo mar Mediterrâneo, com exceção da pequena fronteira com o território britânico ultramarino de Gibraltar. A norte faz fronteira com França e Andorra. A noroeste e a oeste é delimitada pelo oceano Atlântico e por Portugal. O território espanhol inclui ainda as ilhas Baleares, no Mediterrâneo, as ilhas Canárias, no oceano Atlântico, próximas da costa Africana, e duas cidades autónomas no norte de África, Ceuta e Melilla, que fazem fronteira com o Marrocos. O castelhano é a língua oficial, embora regionalmente existam outras línguas reconhecidas, como o catalão, o galego e o basco. Espanha é uma democracia organizada sob a forma de um governo parlamentar com monarquia constitucional. O país é membro da Organização das Nações Unidas (ONU), da União Europeia (UE), da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização Mundial do Comércio (OMC).