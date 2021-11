O Futebol Clube do Porto é um clube multidesportivo português fundado a 28 de setembro de 1893 na cidade do Porto.

O Futebol Clube do Porto (FCP), ou simplesmente Porto, é um dos "três grandes" clubes de Portugal, juntamente com o Sporting e o Benfica, os seus grandes rivais. O clube detém várias modalidades desportivas, mas é no futebol que mais se destaca. O seu estádio oficial é o Estádio do Dragão. A equipa já ganhou mais de 25 títulos da Primeira Liga e mais de 15 títulos da Taça de Portugal. Internacionalmente, o FCP já conquistou sete títulos, europeus e mundiais: duas vezes a Liga dos Campeões (1986–87, 2003–04); duas vezes a Taça UEFA (2002–03, 2010–11); uma vez a Supertaça Europeia (1986-87) e duas vezes a Taça Intercontinental (1986-87, 2003-04).