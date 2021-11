O Fußball-Club Bayern München, comumente referido como Bayern ou Bayern de Munique, é um clube polidesportivo alemão sediada na cidade de Munique, na Baviera.

O Bayern de Munique foi fundado em 1900. Embora seja uma agremiação com várias modalidades, desde o xadrez, ao andebol, basquetebol, ginástica ou ténis de mesa, foi no desporto-rei que o Bayern se tornou mais célebre. As suas cores tradicionais são vermelho e branco e o escudo mostra a bandeira branca e azul da Baviera. O Bayern de Munique é o maior detentor de títulos do Campeonato Alemão de Futebol, a Bundesliga. O seu estádio é a Allianz Arena.