Thomas Tuchel é um ex-futebolista alemão, natural de Krumbach. É atualmente treinador de futebol.

Thomas Tuchel iniciou a sua carreira como futebolista nas camadas jovens do seu clube local, o TSV Krumbach. Passou pelo Ausgburgo (FC Augsburg), mas estreou-se no futebol profissional pelo Stuttgarter Kickers em 1992. Em 1994, foi transferido para o Ulm 1846, clube no qual se manteve até 1998, quando foi obrigado a abandonar a carreira de futebolista, aos 25 anos, na sequência de uma lesão. Pouco tempo depois, dedicou-se à carreira de treinador. Passou por vários clubes, entre os quais o Mainz 05 e o Borussia de Dortmund, acabando por chegar ao Paris Saint-Germain, clube da primeira liga francesa, em 2018. Venceu a Taça da Alemanha em 2016-17, época em que estava ao comando do Borussia de Dortmund. Thomas Tuchel sucedeu curiosamente duas vezes a Jürgen Klopp como treinador: primeiro no Mainz 05 e a seguir no Borussia de Dortmund.