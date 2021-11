Thomas Tuchel

Perdeu a final da Liga dos Campeões em 2020 pelo PSG. Foi despedio, em janeiro de 2021 foi contratado pelo Chelsea e no verão foi campeão europeu pelos "blues". Assim é o mais recente capítulo da carreira de Thomas Tuchel, um dos melhores treinadores da atualidade. Meteu Guardiola no bolso e ganhou a Liga dos Campeões, a segunda para o Chelsea. Para a UEFA, foi o Treinador do Ano 2021.