O Campeonato do Mundo de Futebol, Mundial de Futebol ou Campeonato Mundial da FIFA é uma competição internacional de futebol que ocorre a cada quatro anos.

A competição, criada em 1928 em França, sob a liderança do presidente da Federação Francesa de Futebol Jules Rimet, está aberta a todas as federações reconhecidas pela Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA). A primeira edição do campeonato ocorreu em 1930 no Uruguai. O Mundial de Futebol é organizado pelas confederações continentais e é considerada a competição de futebol mais importante do mundo. As eliminatórias de apuramento para o campeonato permitem que as melhores seleções de cada continente participem no evento desportivo, que ocorre em um ou mais países-sede. O Brasil é o país que mais competições venceu, com cinco vitórias. A seguir surge a Alemanha e Itália, com quatro cada um.