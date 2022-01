MEDIATECA

FIFA "The Best": Os vencedores da gala mais importante do futebol mundial

Lewandowski "bisou" no Melhor Jogador do Mundo, Mendy foi eleito o Melhor Guarda-redes e Tuchel levou o prémio de Melhor Treinador do mundo.

Robert Lewadowski | "The Best" Pelo segundo ano consecutivo, Robert Lewandowski foi eleito pela FIFA como o melhor jogador do mundo. Bateu Lionel Messi e Mohamed Salah à conquista do prémio. Venceu três troféus coletivos, ganhou a Bota de Ouro e acabou o ano com 69 golos em jogos oficiais. Sem grande margem para dúvidas...

Édouard Mendy | Melhor Guarda-redes É o primeiro guarda-redes africano a ser eleito o melhor do mundo na sua posição. Depois de ter visto o prémio da UEFA "fugir" para "Gigi" Donnarumma, desta vez o guarda-redes senegalês saiu condecorado como o melhor para a FIFA. Bateu o guarda-redes italiano e também o veterano e lenda Manuel Neuer.

Thomas Tuchel | Melhor Treinador Tal como havia acontecido na gala da UEFA, Thomas Tuchel "limpou" o prémio da FIFA, para o de melhor treinador. O treinador campeão europeu pelo Chelsea deixou para trás Pep Guardiola, vencedor da Premier League e Roberto Mancini, vencedor do EURO 2020 pela Itália.

Cristiano Ronaldo | Melhor marcador de seleções Longe dos finalistas a prémios individuais, Cristiano Ronaldo foi homenageado pela FIFA pelo feito alcançado em 2021: ser o melhor marcador de sempre de seleções nacionais. CR7 bateu e ultrapassou o recorde de Ali Daei (109 golos), chegando aos 111 golos pela Seleção de Portugal.

Melhor XI de 2021 Como sempre, a FIFA montou o melhor "11" do ano a nível mundial. Destaque para a 14ª presença de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi em 16ª edições do prémio. Guarda-redes: Ginaluigi Donnarumma | Defesas: Rúben Dias, David Alaba e Bonucci | Médios: Jorginho, N´Golo Kanté e Kevin De Bruyne | Avançados: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland e Robert Lewandowski.

Erik Lamela | Prémio "Puskás" O avançado argentino do Sevilha arrecadou o prémio de Golo do Ano. Por um ponto, bateu o golo de Taremi (FC Porto) ao Chelsea, de bicicleta. Lamela, na altura ao serviço do Tottenham Hotspur, marcou um golo de "letra" ao Arsenal, na Premier League.