Cristiano Ronaldo é um futebolista português que atua como extremo-esquerdo ou avançado.

Cristiano Ronaldo nasceu no Funchal, na ilha da Madeira, em 1985. Começou a jogar no CF Andorinha, na Madeira. Aos 11 anos, rumou a Lisboa, onde se formou nas camadas jovens do Sporting Clube de Portugal (SCP). Em 2003, foi contratado pelo Manchester United, onde esteve até 2009. Foi neste clube que em 2008 conquistou a sua primeira Liga dos Campeões, sendo considerado o melhor avançado e o melhor jogador da competição. Ao serviço do Manchester United ganhou três vezes a primeira liga britânica. Depois disso foi comprado pelo Real Madrid por 80 milhões de euros, na altura a contratação mais cara da história do clube. Pelo clube espanhol, Cristiano Ronaldo conquistou quatro vezes a Liga dos Campeões, duas Supertaças da UEFA e foi duas vezes campeão da primeira liga de Espanha. Cristiano Ronaldo detém atualmente cinco bolas de ouro (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), um galardão entregue pela revista "France Football”. Venceu três vezes o título de Melhor Jogador do Mundo pela FIFA (2008, 2016, 2017). Em 2016, sagrou-se campeão europeu de futebol pela seleção nacional portuguesa.