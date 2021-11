RB Leipzig 1 – 4 Bayern de Munique

Em jogo bastante disputado, o Bayern de Munique se mostrou mais cirúrgico e goleou o RB Leipzig no reencontro de Nagelsmann, Upamecano e Marcel Sabitzer com a Red Bull Arena. Robert Lewandowski balaçou as redes pelo 14º jogos consecutivo na Bundesliga e está a dois de igualar o recorde de Gerd Müller. Confira o relato completo na narração de Amós Fernando e com os comentários de Philip Verminnen.