Uma história para a eternidade da Bundesliga. O Leverkusen vencia por 2-0, numa primeira parte de futebol total. Mas, antes do intervalo, Kampl reduziu para 2-1 e tudo mudou. No segundo tempo, Openda bisou e apagou as luzes na BayArena. Chegou ao fim a invencibilidade de 35 jogos do Leverkusen na Bundesliga.