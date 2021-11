Berlim é a capital e um dos dezasseis estados da República Federal da Alemanha. Esta cidade é também o local onde está estabelecido o Presidente da Alemanha, cuja residência oficial é o Palácio de Bellevue.

Berlim é a maior cidade do país. Fica situada no nordeste da Alemanha e é o centro da área metropolitana de Berlim-Brandemburgo. É também um estado influenciado por um clima temperado sazonal e grande parte da sua área é composta por florestas, parques, jardins, rios e lagos. Durante a Guerra Fria, o Muro de Berlim separou Berlim Oriental, capital da então República Democrática Alemã (RDA), e Berlim Ocidental. O Governo da Alemanha Oriental anunciou em 9 de novembro de 1989 o que levou à queda do Muro de Berlim. Desde a reunificação alemã, a 3 de outubro de 1990, Berlim passou a ser uma das três cidades-estado da Alemanha, juntamente com Hamburgo e Bremen. Algumas das atrações turísticas de Berlim são a Porta de Brandemburgo e o Reichstag, a sede do parlamento federal da Alemanha. Berlim é conhecida como a cidade dos artistas. Aqui contam-se mais de 170 museus, entre eles a mundialmente conhecida ilha dos museus.