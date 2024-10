Do inferno ao céu. Victor Boniface desperdiçou grande penalidade logo no começo da partida, mas se redimiu no segundo tempo ao marcar o golo da vitória do Bayer Leverkusen. E foi de virada. O atual campeão saiu atrás, após golo do egípcio Omar Marmoush – seu nono na época. Mas virou com belo tento de Roberto Andrich e o quinto do avançado nigeriano Boniface.