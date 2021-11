O Bayer 04 Leverkusen é um clube desportivo alemão, fundado a 1 de julho de 1904, cuja modalidade mais conhecida é o futebol.

O Bayer Leverkusen foi criado como uma associação desportiva da farmacêutica alemã Bayer no início do século XX. Atualmente, alberga mais de uma dezena de modalidades. A equipa joga desde 1979 sem interrupção na Bundesliga. O clube teve sempre bons resultados, sobretudo internacionais, com a conquista em 1988 da Taça UEFA (atualmente Liga Europa). No campeonato nacional, o Bayer Leverkusen foi tantas vezes vice-campeão (em 1997, 1999, 2000 e em 2002) que recebeu a alcunha "Vizekusen". Em 2002, teve quase três títulos na mão: esteve na final da Champions League, perdendo contra o Real Madrid, e quase chegou ao primeiro lugar da Taça da Alemanha e da Bundesliga. O estádio do Bayer de Leverkusen é a BayArena.