SC Freiburg (Friburgo)

O Sport-Club Freiburg, ou Friburgo, é um clube de futebol alemão, fundado a 30 de maio de 1904, com sede em Friburgo, no estado de Baden-Württemberg no sul da Alemanha.

O SC Freiburg chegou à segunda divisão de futebol da Alemanha ("Zweite Bundesliga") na época de 1978-79, na qual se manteve 15 anos antes de se estrear na divisão de elite. Chegou à Bundesliga em 1993-94, sob a batuta do treinador Volker Finke. O Friburgo qualificou-se duas vezes para disputar a Liga Europa da UEFA, em 1995 e em 2001. A melhor classificação de sempre do clube na Bundesliga foi na época 2012-13, ficando-se pelo quinto lugar. É um clube pequeno conhecido pelo sua academia e por manter treinadores durante muito tempo, mesmo depois de descer de divisão. Para além de Volker Finke, Christian Streich é um dos treinadores do SC Freiburg com mais anos de serviço.