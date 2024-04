Show de Lois Openda em goleada dos Touros Alados, que saíram do balneário com muita disposição – com 18 minutos já estava 2 a 0: golos de Amadou Haidara e Openda. No final do primeiro tempo, Lucas Holer desperdiçou uma grande penalidade para o Freiburg. Logo depois, Openda (foto) marcou o terceiro do RB. Na segunda etapa, Benjamin Sesko aumentou, antes de Vicenzo Grifo anotar o golo de honra.