O 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05, ou de forma abreviada Mainz 05, é um clube desportivo alemão, fundado a 16 de março de 1905, com sede em Mainz, capital do Estado da Renânia-Palatinado.

O clube integrou a primeira divisão até à fundação da liga profissional, a Bundesliga, em 1963, mas passou rapidamente para a segunda divisão na maior parte do tempo das quatro décadas seguintes. O Mainz falhou três tentativas de voltar à primeira divisão em 1997, 2002 e 2003, terminando perto mas fora da zona de promoção. A ascensão ocorreu somente em 2004, sob a liderança do treinador Jürgen Klopp. A equipa jogou três temporadas na primeira divisão. O clube ganhou um lugar na Liga Europa, na época 2005-06, durante a estreia na Bundesliga, como candidato da Alemanha pelo critério "Fair Play". Na época 2010-11 e com Thomas Tuchel como treinador, o Mainz terminou em quinto lugar, posto que lhe garantiu a sua segunda entrada na Liga Europa. O estádio é a Opel Arena. O grande rival do Mainz é o Eintracht da cidade vizinha de Franbkfurt.