TSG 1899 Hoffenheim

O Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim e.V., mais conhecido apenas como Hoffenheim ou ainda 1899 Hoffenheim, é um clube de futebol alemão situado em Hoffenheim, no estado de Baden-Württemberg no sul da Alemanha.

De um quinto lugar na quinta divisão, em 2000, o clube fez um avanço notável para a Bundesliga, em 2008, com o apoio financeiro do magnata Dietmar Hopp (um dos fundadores da empresa de software SAP e um dos alemães mais ricos). O Hoffenheim passou apenas uma única temporada na 2. Bundesliga, a segunda divisão do futebol alemão, na qual terminou em segundo lugar, sendo automaticamente promovido para a Bundesliga na época seguinte. Já na temporada 2008-09, o Hoffenheim surpreendeu a Bundesliga ao conseguir um inesperado primeiro lugar durante a pausa de inverno, com 35 pontos, arrecadando o título não oficial "Herbstmeister" (campeão de outono). No entanto, o clube sofreu logo depois um duro golpe quando o avançado bósnio Vedad Ibišević rompeu um ligamento durante um jogo contra o Hamburgo. Sem a sua maior força ofensiva, o Hoffenheim caiu para o sétimo lugar, ainda assim uma posição respeitável para uma equipa recém-chegada à primeira liga do futebol alemão. Em 2016–17, o clube terminou a Bundesliga na quarta posição e na época seguinte, 2017–18, atingiu o terceiro lugar, o seu melhor resultado no campeonato sob comando do treinador jovem Julian Nagelsmann. Hoffenheim é um bairro da cidade de SInzheim, onde fica o estádio Wirsol Rhein-Neckar-Arena.