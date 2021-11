Hamburgo (HSV)

Bakery Jatta: Uma história de superação ao racismo no futebol

Em 2015, Jatta abandonou a Gâmbia em busca do sonho do futebol europeu. Joga no Hamburgo, na 2ª divisão alemã e é já um ídolo para os adeptos. No entanto, mal brilhou, os média tornaram o herói no vilão, colocando em causa a identidade de Bakery Jatta. Os adeptos e o clube defenderam Jatta até ao fim.